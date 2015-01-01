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सुविधा:57 गांवों के 275 स्कूल डिजिटल पढ़ाई से जुड़े

राजनांदगांवएक दिन पहले
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  • मोहला ब्लॉक के बाद अब मानपुर और अंबागढ़ चौकी भी डिजिटल पढ़ाई से जुड़ेंगे

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी ने बुधवार को मोहला ब्लाॅक के ग्राम उरवाही में स्मार्ट शाला एवं डिजिटल एजुकेशन का उद्‌घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर में आयोजित 23 नवीन तहसीलों के शुभारंभ कार्यक्रम में वाइस कॉल से जुड़े। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी सावधानी एवं सतर्कता के साथ त्योहार मनाएं। उन्होंने 23 नवीन व 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय निर्माण और एक-एक वाहन की मंजूरी की घोषणा की। राजनांदगांव जिले में एक नवीन तहसील गंडई प्रारंभ किया गया है। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से ग्रामीण और किसानों को राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में आसानी होगी। संसदीय सचिव मंडावी ने कहा कि मोहला ब्लॉक के शत प्रतिशत स्कूल, 57 ग्राम पंचायत के 275 स्कूल स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल पढ़ाई से जुड़ गए हैं। आने वाले समय में मानपुर एवं अंबागढ़ चौकी भी डिजिटल पढ़ाई से जुड़ेंगे। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौर में बच्चों की शिक्षा के लिए लोगों ने स्व प्रेरणा से सहयोग दिया है वह सराहनीय है।

एसपी ने कहा- मोहला को मिला डिजिटल प्लेटफार्म
पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कहा कि पढ़ाई तुंहर दुआर के माध्यम से मोहला विकासखंड डिजिटल प्लेटफार्म में आकर डिजिटल हो गया है। छोटे-छोटे आइडिया से पूरी टीम कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी चीज है जिसे किसी से अलग नहीं किया जा सकता। यह हमारे साथ अंतिम समय तक हमारे साथ रहती है। इसे जितना पढ़ेंगे यह उतना ही बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन की सार्थकता शिक्षा से है। शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अगर पढऩे और आगे बढऩे की इच्छा मन में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।

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