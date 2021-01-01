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बैठक:कार्ययोजना के लिए 3605 करोड़ 58 लाख का अनुमोदन

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • जल जीवन मिशन के तहत कलेक्टर ने ली बैठक

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के संबंध में कलेक्टोरेट में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बैठक ली। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के लिए 3605 करोड़ 58 लाख रुपए का अनुमोदन किया। बैठक में योजनांतर्गत सतही जल स्त्रोतों के आधार पर एक से अधिक ग्रामों के 10 समूह जल प्रदाय योजना के लिए जल आरक्षण सुनिश्चित करने चर्चा की गई।कलेक्टर वर्मा ने जिले में जल जीवन मिशन की कार्ययोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता में जिले के 440 गांवों की रेट्रोफिटिंग योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहले लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी 9 जनपदों में 30-30 कार्यों को लेकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंताओं ने जल की उपलब्धता के बारे में सहमति दी। इसकी स्वीकृति एवं जल आवंटन शासन से अनुमति के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा दी जाएगी। राज्य में जल आवंंटन आरक्षण स्वीकृत होने के उपरांत ही योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रेषित किए जाने एवं जल आरक्षण के लिए कार्रवाई करनेे निर्देश दिए गए।

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