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आरटीई को बना दिया मजाक:500 बच्चों को प्रवेश ही नहीं, डीईओ के निर्देश के बाद भी सीटें नहीं भर पाई

राजनांदगांवएक दिन पहले
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  • अधिनियम का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द की जाती है पर यहां नोटिस भेजकर भूले अफसर

जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूलों की ओर से गंभीरता के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूल संचालक आरटीई के तहत पहले चरण की लॉटरी में चयनित हुए 500 से ज्यादा बच्चों को आरक्षित सीटों में एडमिशन ही नहीं दिए हैं। इसके चलते चयनित बच्चे पढ़ाई में पीछे हो गए हैं। हैरत की बात यह है कि डीईओ की ओर से नोडल अफसरों और स्कूलों को नोटिस जारी कर भुला दिया गया है। आरटीई के नियमों का उल्लंघन होने पर सीधे मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होती है। निजी स्कूलों को आरटीई के नियमों का हर हाल में पालन करना है पर यहां मजाक बना दिया गया है। डीईओ को पत्राचार कर रहे हैं। इसके बाद भी आरक्षित सीटों को भरा नहीं जा रहा है। बताया गया कि पहले चरण की लॉटरी के तहत चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं होने की वजह से दूसरे चरण की लॉटरी की प्रक्रिया अटकी हुई है।

डीपीआई ने भेजा था पत्र
माहभर पहले कलेक्टर की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान निजी स्कूलों ने आरटीई की सभी सीटों पर एडमिशन करने की बात कही थी पर वेबपोर्टल में रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं किया गया है। डीपीआई की ओर से भी दूसरे चरण की लॉटरी को लेकर पत्र जारी कर जल्द प्रक्रिया पूरी करने कहा था। डीईओ एचआर सोम का कहना है कि निजी स्कूलों को नियमों का पालन करना चाहिए।

नोडल अफसर ध्यान नहीं दे रहे: अगस्त में दूसरे चरण की लॉटरी हो जानी थी। डीईओ ने नोडल अफसरों को नोटिस जारी कर इस कार्य को समय पर करने के निर्देश दिए थे पर प्रक्रिया अधर में है। पालकों की ओर से भी एडमिशन नहीं होने की शिकायत की गई है। इसके बाद भी निजी स्कूल संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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