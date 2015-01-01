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निकाली लॉटरी:म्यूनिस्पल मैदान में लगेगी 89 पटाखा दुकानें

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • आवंटन की प्रक्रिया पूरी, निगम को मिला 2.80 लाख का राजस्व, कुल 105 आवेदन पहुंचे थे

दीवाली पर्व के दौरान पटाखा दुकानों के लिए गुरुवार को नगर निगम में आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। पटाखा दुकानों के लिए म्यूनिसपल स्कूल मैदान में भूखंड निर्धारित किया गया हैंं। इसके लिए लॉटरी पद्धति से लाइसेंसी व्यापारियों को आवंटन किया गया। हालांकि बीते वर्षों की तुलना में इस बार पटाखा दुकान लगाने व्यापारियों ने रुचि कम दिखाई है। नगर निगम में पटाखा दुकान के लिए 105 आवेदन पहुंचे थे, इनमें से 89 लाइसेंसी पटाखा व्यापारियों ने शुल्क जमा किया था, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से जगह दी गई। महापौर हेमा देशमुख ने कोरोना संकट काल को देखते हुए भूखंड के शुल्क में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया था, इसके चलते प्रति दुकान के एवज में व्यापारियों से 3150 रुपए का शुल्क लिया गया। इस तरह 89 दुकानों से निगम को 2 लाख 80 हजार 350 रुपए का राजस्व मिला। हर साल म्यूनिसपल स्कूल मैदान में 130 से 145 दुकानें लगती थी।

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