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प्रवचन:अच्छे जीवन का तात्पर्य है संयम, शांति व आनंद

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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राजनांदगांव. साध्वी कनक प्रभा ने उदयाचल प्रांगण में संबोधित किया। - Dainik Bhaskar
राजनांदगांव. साध्वी कनक प्रभा ने उदयाचल प्रांगण में संबोधित किया।
  • उदयाचल प्रांगण में तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी कनक प्रभा ने कहा

तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने रविवार को उदयाचल प्रांगण में कहा कि हम संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में आए हैं। आध्यात्म की इस नगरी का हम स्वागत करते हैं। आचार्य महाश्रमण छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आने वाले हैं।

वे अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। नौ नवंबर को उन्होंने दिल्ली के लाल किले से अपनी यात्रा की शुरुआत की। वे भारत, नेपाल और भूटान तीन देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति है। इसके माध्यम से वे अच्छा जीवन जीने की सीख दे रहे हैं। हम सब को यह समझना है और उनकी यात्रा को सार्थक करना है।

साध्वी ने कहा कि जीवन जिंदगी चलते रहने का नाम है, ठहराव जीवन में ना हो। उन्होंने कहा कि चलते समय मुश्किलें तो आती ही है किंतु मुश्किलें भी श्रृतुओं की तरह बदलती रहती है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी को जीने का भरपूर जज्बा होना चाहिए। साध्वी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अच्छा जीवन शांति, संतोष, स्वतंत्रता और आनंद को कहते हैं।

भौतिक सुख, धन व संपदा किसी काम की नहीं

व्यक्ति के पास भौतिक सुख धन-संपदा सब हो किंतु यदि मन अशांत है तो भौतिक सुख धन-संपदा किसी काम की नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि शांति और स्वतंत्रता मिले और जीवन में आनंद ही आनंद हो। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में हर समय संतों का प्रवास होता है इसलिए यह संस्कारधानी है। शांति संयम से आती है। संयम का महत्व समझे चाहे वे किसी भी वर्ग के लोग हों, संयम का जीवन में होना जरूरी है। संयम से इच्छाएं मरती हैं, आकांक्षाएं मरती हैं।

पूछने पर कहा- कृपा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है

महात्मा बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है तो उन्होंने अंतिम छोर में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, जबकि उस व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी तब महात्मा बुद्ध ने एक- एक व्यक्ति से पूछा कि आपके मन में कोई इच्छा है क्या? अंतिम छोर में बैठे उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मन में कोई चाह नहीं है। महात्मा ने फिर पूछा कि कोई इच्छा हो तो बताओ तब उसने कहा कि मेरे मन में कोई चाह ना हो और आपकी यह कृपा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है ।

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