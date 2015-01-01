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आयोजन:मनखे-मनखे एक समान का संदेश देने शहर में निकाली मोटरसाइकिल रैली

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • आज घासीदास जयंती पर गुरु गद्दी की पूजा-अर्चना करेंगे समाज के लोग

जिला सतनामी सेवा समिति की ओर से 18 दिसंबर को संत बाबा गुरु घासीदास की 264वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके पूर्व समाज की ओर से गुरुवार को शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जयंती पर गुरुगद्दी पूजा अर्चना एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। जिला सतनामी सेवा समिति के अध्यक्ष सूर्य कुमार खिलारी एवं संस्थापक सदस्य चैनदास बाधव ने बताया कि सात श्वेत ध्वज धारी संतों की अगुवाई में मोटर साइकिल रैली निकाली गई। सतनाम भवन से प्रारंभ होकर महावीर चौक, इमाम चौक होते हुए दिल्ली दरवाजा पहुंची।
यहां से कामठी लाइन, सदर बाजार बसंतपुर थाना होते नंदई चौक सतनाम मंदिर इंदिरा नगर, दुर्गा चौक मानव मंदिर चौक होते सतनाम भवन पहंुची। इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया गया। मोटर साइकिल रैली में सीमित लोग ही शामिल हुए। सामाजिक दूरी का पालन भी किया गया। मीडिया प्रभारी तामेश्वर बंजारे ने बताया कि जयंती के दिन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक भुनेश्वर बघेल हांेंगे। अध्यक्षता पूर्व मंत्री धनेश पाटिला करेंगे। विशिष्ठ अतिथि रामजी भारती, महापौर हेमा देशमुख, पूर्व विधायक सरोजनी बंजारे, चैनदास बांधव, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष पदम कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव, पंकज बांधव, राम कुर्रे, कैलाश खुटियारे व संतों के साथ ही समाज के लोग शामिल होंगे।
गंडई से निकली थी यात्रा: मीडिया प्रभारी तामेश्वर ने बताया कि नर्मदा से 100 लोगों की टीम मोटर साइकिल यात्रा में निकली थी। महंत महेश दास रात्रे, जिला महंत किशुन दास मिर्चे, पोषण कोसरे, दिलीप ओगरे के नेतृत्व में यह यात्रा जिला मुख्यालय पहंुची। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर महावीर चौक में मंदिर समिति व बजरंगदल ने स्वागत किया। कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पदम कोठारी के निवास के पास यात्रा का स्वागत किया गया।
यात्रा का स्वागत हुआ : नंदई चौक सतनाम भवन में सामाजिक पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, रामजी भारती, चैनदास बांधव, पंकज बांधव, भुनेश्वर बघेल, सूर्य कुमार खिलारी, अजय मारकंडे, शिशुपाल भारती, पुनुराम देशलहरे, सरोजनी बंजारे, प्रो. जीपी रात्रे, सुलोचना मारकंडे, क्रांति बंजारे, अंजू बंजारे, पंकज बांधव, मंजू चतुर्वेदी, धनेश्वर मारकंडे, तामेश्वर बंजारे, सुंदरलाल चतुर्वेदी, संजय कुर्रे व समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।

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