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क्रय समिति लेगी बयान:सिलेंडर सप्लायर के बयान के बाद तय होगी कार्रवाई

राजनांदगांव16 घंटे पहले
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  • कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बुजुर्ग की मौत का मामला

पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से खैरागढ़ निवासी एक बुजुर्ग की मौत के मामले में सिलेंडर सप्लायर का शनिवार को बयान होेगा। मेसर्स रामा गैसेस के संचालक को नोटिस का जवाब देने के लिए क्रय समिति के समक्ष उपस्थित होने कहा गया है। उपस्थित नहीं होने पर समिति की ओर से सप्लायर के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। समिति की ओर से बैठक के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई के लिए तय किए गए शर्तों की जांच होगी। देखा जाएगा कि सप्लायर ने शर्तों का उल्लंघन किया है या नहीं। खबर है कि बैठक के दौरान टेंडर निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि ठेकेदार ने इमरजेंसी के दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने में लापरवाही की। टेंडर निरस्त होने पर ए-2 में शामिल सप्लायर को यह काम दिया जा सकता है। इधर डीएमई के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी जांच शुरू कर दी गई है। डीन ने अधीक्षक डॉ प्रदीप बेक, कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉ अजय कोसम और डॉ. पवन जेठानी को जांच टीम में शामिल किया है। इन डॉक्टरों की ओर से घटना के दिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर किस तरह की परिस्थिति बनी थी इसकी जांच करेंगे।

इधर यह हाल, जरूरत नहीं तब 60 सिलेंडर भेज दिए
सिलेंडर की कमी से मौत का मामला गरमाने के बाद अब कार्रवाई से बचने के लिए सप्लायर की ओर से अस्पताल में 60 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा गया है। जबकि अस्पताल प्रबंधन ने फिलहाल इसकी डिमांड ही नहीं की है। बताया गया कि रोज 100 से 120 सिलेंडर की खपत है। रोज 200 सिलेंडर स्टॉक में रख रहे हैं पर सप्लायर ने किसी अफसर के कहने पर 60 अतिरिक्त सिलेंडर भेजा है। जबकि संकट के दिन सिलेंडर नहीं भेजा। अधीक्षक डॉ प्रदीप बेक ने बताया कि सप्लायर को क्रय समिति के सामने उपस्थित होना है।

ऐसे हो रही खानापूर्ति: खबर है कि जांच में भी खानापूर्ति शुरू कर दी गई है। ड्यूटी डॉक्टर्स घटना के दिन नदारद रहे पर जांच कमेटी के सदस्य रजिस्टर देखकर रिपोर्ट बनाने की तैयारी में हैं। इधर नर्सेस यह बयान दे रही हैं कि पाइप लाइन से बदबू आया ही नहीं रही थी। जबकि मृतक की बेटी जो मौत के वक्त पिता के साथ थी उसने कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया है कि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है।

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