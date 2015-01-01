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फैसला:कब्जा छोड़ मकानों में शिफ्ट नहीं हुए तो आवंटन होगा रद्द

राजनांदगांव16 घंटे पहले
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  • पीएम आवास योजना, हितग्राहियों को 7 दिन का वक्त

शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया है। लेकिन अब उक्त मकानों में हितग्राहियों ने रहना शुरु नहीं किया है। इसके खिलाफ अब निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। निगम प्रशासन ने सात दिन के भीतर सभी हितग्राहियों को आवंटित मकानों में शिफ्ट होने कहा है। निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि शहर में तालाब किनारे, रेलवे लाइन के निकट सड़क के किनारे, सहित अन्य हिस्सों में जो परिवार अस्थायी झुग्गी बस्तियों में निवासरत हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत आवास उपलब्ध कराया गया है। इस तरह के हितग्राहियों के लिए अब तक 5 बार आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें मोती तालाब, बैलापसरा, बजरंग नगर, मोहारा, डबरी पारा, ओव्हर ब्रिज के नीचे निवासरत कुल 192 हितग्राहियों को आवास आवंटन किया गया है। ज्यादातर हितग्राही अब तक अपने आवंटित मकानों में शिफ्ट नहीं हुए हैं। जिन्हें सात दिन के भीतर अनिवार्य रुप से अपने मकानों में शिफ्ट होना होगा। सात दिनों के भीतर जो भी हितग्राही अपने आवंटित मकानों में रहने नहीं पहुंचे, उनका आवंटन निरस्त कर देंगे।

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