पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एग्रीमेंट पर सवाल:बेनतीजा रही त्रिस्तरीय बैठक, प्रशासन मसला सुलझा नहीं पाया, कंपनी अपनी जिद पर अड़ी

राजनांदगांव16 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पल्लेमाड़ी में संचालित आयरन ओर में परिवहन का मुद्दा

खड़गांव क्षेत्र के पल्लेमाड़ी में संचालित आयरन ओर की खदान में लोकल वाहन चालकों को परिवहन से वंचित रखा जा रहा है। कंपनी की ओर से एग्रीमेंट का पालन न करते हुए बाहरी वाहन चालकों के माध्यम से परिवहन कराया जा रहा है। इसे लेकर पिछले चार दिनों से परिवहन संघ की ओर से खदान के सामने धरने में बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवहन संघ की ओर से गुरुवार को एसपी से मुलाकात कर समस्या बताई गई। इसके बाद शुक्रवार को त्रिस्तरीय बैठक रखी गई थी। एसडीएम सीपी बघेल, कंपनी प्रबंधन और परिवहन संघ से जुड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पाया। परिवहन संघ को इस बैठक में राहत नहीं मिली तो तय किया गया कि अब न्यायालय की शरण में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। बैठक के दौरान कंपनी की ओर से किए गए एग्रीमेंट पर चर्चा हुई। कंपनी की ओर से एग्रीमेंट में तय किया है कि मोहला-मानपुर परिवहन संघ को 20 प्रतिशत परिवहन का काम दिया जाएगा। एसडीएम बघेल ने कंपनी और परिवहन संघ की समस्याएं सुनीं। संघ के महेन्द्र साहू ने बताया धरना जारी रहेगा।

एग्रीमेंट में यह सब शामिल
राजनांदगांव परिवहन संघ को 50 प्रतिशत और कंपनी 30 प्रतिशत परिवहन करेगी। एग्रीमेंट में जिला प्रशासन की सहमति का जिक्र तो किया गया है पर इसमें प्रशासनिक अफसरों के सील, मुहर तक नहीं लगे हैं। वहीं कंपनी का एक और एग्रीमेंट सामने आया है, जिसमें कंपनी की ओर से परिवहन का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास रखने का जिक्र किया है। बैठक में इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया कि कंपनी एग्रीमेंट करती है पर प्रशासनिक अफसरों के हस्ताक्षर तक नहीं हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें