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निरीक्षण:गौठान में वर्मी कंपोस्ट टंकी निर्माण अधूरा देख सीईओ ने जताई नाराजगी

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी अंतर्गत गौठानों के निर्माण एवं सफल संचालन के निरीक्षण दौरे में जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम ने गुरुवार को जनपद पंचायत, खैरागढ़ एवं छुईखदान के ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इसमें मुख्य तौर पर गौठानों का निर्माण और मल्टी एक्टिविटी सेंटर का निर्माण, स्व-सहायता समूह द्वारा गोबर से खाद के निर्माण, बाड़ी एवं चारागाह के निर्माण का निरीक्षण किया गया। इसमें सर्वप्रथम सीईओ द्वारा खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम झीकादाह, गर्रापार, मुढ़ीपार में गौठान निरीक्षण किया गया। गौठान में वर्मी कंपोस्ट टैंक निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में तकनीकी सहायक पर भारी नाराजगी व्यक्त की गई। बाड़ी के लिए तत्काल पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देश दिए। गर्रापार में गौठान का निरीक्षण किया गया। 15 दिवस पूर्व में किए गए गोबर को तत्काल वर्मी कंपोस्ट टैंक में डाले जाने के लिए निर्देश दिया गया। मुढ़ीपार में गौठान, सामुदायिक बाड़ी ,चारागाह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाड़ी के लिए पानी उपलब्ध कराए जाने बिजली व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया गया। जनपद पंचायत, छुईखदान के ग्राम पंचायत ठंडार गौठान का निरीक्षण किया। गौठान निर्मित शौचालय के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने निर्देशित किया। ग्राम पंचायत, जगमड़वा के गौठान का निरीक्षण के दौरान स्व-सहायता समूह ने अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जिस पर जनपद पंचायत सीईओ प्रकाश चंद्र ताराम को तत्काल स्व-सहायता समूह से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत छुईखदान सीईओ प्रकाश चंद्र ताराम, प्रदीप कुमार सहारे, उपेंद्र सिद्धार्थ मौजूद थे।

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