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तैयारी:छग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 21 को आएंगे

अंबागढ़ चौकी2 दिन पहले
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  • कार्यकर्ता सम्मान व दीवाली मिलन समारोह में शामिल होंगे अध्यक्ष मोहन मरकाम

छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम 21 नवंबर को खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के तीर्थ ग्राम सांकरदाहरा आएंगे। वे यहां पर एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह व दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। खुज्जी विधा प्रथम आगमन को लेकर छुरिया व अंबागढ़ चौकी ब्लाॅक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वे प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रस्तावित कार्यक्रमे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के सांकर दाहरा में शनिवार को सुबह 11 बजे विधानसभा स्तरीय दीपावली मिलन समारोह आयोजित है। मोहन मरकाम के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पदम कोठारी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जिले के विधायक दलेश्वर साहू व भुनेश्वर बघेल, संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, अंताव्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, महामंत्री शाहिद भाई व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण रामक्षत्री चंद्रवंशी उपस्थित रहेंगे। यह एक दिवसीय आयोजन खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू के मार्गदर्शन व नेतृत्व में क्षेत्र की ब्लाॅक कांग्रेस कमेटियों द्वारा किया जा रहा है।

विधायक छन्नी ले रही हैं कार्यकर्ताओं की बैठक
विधायक साहू अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम आगमन व आयोजन को सफल बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के बूथ व सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक कर कार्यक्रम में पहुंचने की अपील कर रही है। साहू ने बुधवार व गुरुवार को अपने क्षेत्र की तीनों ब्लाॅक कांग्रेस कमेटियों की बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आहवान कर रही है। बैठकों में कांग्रेस के सभी विंगों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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