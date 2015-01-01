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आरोप:कलेक्टर, एसपी की नियुक्ति पैसे लेकर की जा रही, ठेके पर हो रही नियुक्तियां

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार को फेलवर बताया

कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने गुरुवार को पत्रवार्ता में कहा कि दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने प्रदेश में कोई भी उपलब्धि भरा काम ही नहीं किया है। केवल कांग्रेस सरकार प्रदेश में कलेक्टर, एसपी से लेकर अन्य नियुक्तियां पैसे लेकर कर रही है। कांग्रेस राज में ठेके पर नियुक्तियां हो रही है। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कर्जमाफी के नाम पर केवल दिखावा किया गया। कई किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ। दो साल का बोनस देने का वादा कर कांग्रेस सरकार में तो आ गई पर वादा नहीं निभाया गया है। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया है। यह सरकार इसी तरह चलती रही तो छत्तीसगढ़ का कर्ज और बजट एक समान हो जाएगा।

मौत के आंकड़े भी गड़बड़
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि इस सरकार के मंत्री और विधायक केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह से सिलाई के नाम से कमीशन तक लिया जा रहा है। कोरोनाकाल में लगातार मौतें हो रही हैं पर सरकार की ओर से आंकड़ा छिपाया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है उसमें अंतर है। पत्रवार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, किशुन यदु मौजूद रहे।

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