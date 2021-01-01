पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अन्न की सुरक्षा बड़ी चुनौती:आपदा से निपटने समितियों के पास संसाधन नहीं, अब मार्कफेड से मांगा कैप कवर और चौकीदारों का वेतन

राजनांदगांव3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
राजनांदगांव. खरीदी बफर लिमिट से ज्यादा कर ली गई है पर इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं। - Dainik Bhaskar
राजनांदगांव. खरीदी बफर लिमिट से ज्यादा कर ली गई है पर इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं।
  • जिले में बनाए 22 नए खरीदी केंद्रों को अब तक कोई फंड मुहैया नहीं कराया गया

जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी निर्धारित लक्ष्य से 6 लाख क्विंटल अधिक की गई है। हर केंद्रों में बफर लिमिट से तीन से चार गुना ज्यादा धान लिया गया है पर मार्कफेड की ओर से खरीदे गए धान को संग्रहण केंद्रों में नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसलिए अरबों का धान खुले में पड़ा है।

समितियों के पास इतने धान की सुरक्षा के लिए संसाधन ही नहीं है। इसलिए समिति प्रबंधकों की ओर से शासन तक सूचना पहुंचा दी गई है कि वे ज्यादा दिन तक धान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रबंधकों ने मार्कफेड से धान की मात्रा के हिसाब कैप कवर और प्रत्येक केंद्रों में तीन से चार चौकीदारों के लिए वेतन जारी करने की मांग की है।

समितियों को इस बार 70 लाख क्विंटल तक धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया था। समितियों ने बारदाने की कमी होने के बाद भी किसानों के बारदाने से संकट के बीच लक्ष्य से 6 लाख क्विंटल अधिक 76 लाख 5 हजार 630 क्विंटल की खरीदी कर रिकॉर्ड बना तो दिया पर यह समितियों के लिए मुसीबत बन गई है। मार्कफेड की ओर से लगभग सप्ताहभर से ट्रांसपोर्टिंग का काम बंद करा दिया गया है। बताया गया कि यह पूरे राज्यभर की स्थिति है पर राजनांदगांव में लक्ष्य से अधिक खरीदी होने से धान के रखरखाव में दिक्कत होने लगी है।

इन संसाधनों की कमी: समिति प्रबंधकों ने बताया कि अचानक बारिश होगी तो करोड़ों का धान खराब होगा, क्योंकि बफर लिमिट तक ही कैप कवर की व्यवस्था है पर यहां तो बफर लिमिट से डबल खरीदी कर रखे हैं। ड्रेनेज की भी बड़ी समस्या है। धूप से बचाव के लिए बीच-बीच में धान की पलटी भी करनी पड़ती है। इतने कर्मचारी ही नहीं है। मौसम से धान को बचाने के लिए तालपतरी की भी जरूरत पड़ती है पर धान की मात्रा के हिसाब से इसकी भी कमी है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि किसी भी केंद्र में पर्याप्त शेड भी नहीं हैं।

उठाव कमजोर हुआ, मिलिंग नहीं करा रहे

उठाव कमजोर होने के साथ ही मिलिंग भी नहीं करा पा रहे हैं। कस्टम मिलिंग के तहत चावल तैयार करना है पर केंद्रीय स्तर से चावल लेने की स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने से अफसर असमंजस में हैं कि मिलिंग कराएं या नहीं? खबर है कि दो से तीन दिन के भीतर कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि खरीदे गए धान को केंद्रों में रखना है या फिर संग्रहण केंद्र भेजना है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि समितियां ज्यादा दिन तक रखरखाव करने में सक्षम नहीं हैं। उम्मीद है कि जल्द ही परिवहन में तेजी लाई जाएगी।

संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने की सलाह दी जा रही

समितियों की ओर से 1 हजार 42 करोड़ 804.31 लाख का धान खरीदा गया है और मार्कफेड ने केवल 34 लाख 15 हजार 840.20 क्विंटल का उठाव कराया है। इसलिए केंद्रों में करोड़ों का धान समितियों के भरोसे डंप है। समितियों की ओर से डंप धान को हर हाल में संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाने की मांग की जा रही है ताकि प्राकृतिक आपदा होने पर करोड़ों का नुकसान न हो।

22 नए केंद्रों से बोझ बढ़ा

किसानों की मांग पर राज्य सरकार की ओर से जिले में नई सहकारी समितियों का गठन किया गया। वहीं 22 नए खरीदी केंद्र शुरू कर दिए गए। इन केंद्रों को खरीदी के लिए संसाधन उपलब्ध कराने फंड ही नहीं दिया गया है। नई गठित समितियों के पास इतना फंड नहीं है कि आपदा से निपटने के लिए कैप कवर सहित अन्य सामानों की खरीदी कर सकें। इसलिए प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser