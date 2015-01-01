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फिर इंतजार:धान खरीदी केंद्रों में बारदाने का संकट, किसानों को बैरंग लौटा दिया

अंबागढ़ चौकी3 घंटे पहले
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  • पखवाड़े भर में ब्लाॅक की आठ सोसायटी में हुई सवा दो करोड़ की धान खरीदी

पखवाड़े भर में ब्लाॅक की आठ सोसायटी में सवा दो करोड़ से अधिक की धान खरीदी हो गई है। सबसे अधिक खरीदी ब्लॉक के ढाढुटोला सोसायटी में और सबसे कम इस वर्ष नई बनीं सोसायटी विचारपुर में हुई है। अब तक तीन हजार से अधिक किसान अपनी उपज बेच चुके हैं। हजारों किसान अब भी धान बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्लाॅक की हर सोसायटी में बारदाना का संकट है। सबसे अधिक संकट बारदाना को लेकर छछानपाहरी, ढाढुटोला, आतरगांव एवं आमाटोला में बनीं हुई है। आतरगांव के किसान पिन्टू तिवारी ने बताया कि बारदाना संकट के चलते उसे बुधवार को सोसायटी से बैरंग लौटा दिया गया। तिवारी ने बताया कि बारदाने की कमी के चलते उसकी उपज की खरीदी नहीं की गई। इधर आमाटोला, ढाढुटोला सोसायटी से भी बारदाना संकट के चलते कई किसानों की धान खरीदी नहीं की गई। जबकि धान खरीदी प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सोसायटी में बारदाना का अभाव नहीं है और कहीं भी किसी भी किसी को बैरंग नहीं लौटाया जा रहा है।

इस साल आठ केंद्रों में हो रही खरीदी
ब्लॉक में इस वर्ष आठ स्थानों में धान खरीदी हो रही है। तीन नई सोसायटी आमाटोला, छछानपाहरी व विचारपुर की स्थापना से क्षेत्र के हजारों किसानों को अपना उपज बेचने में सुविधा हो रही है। ब्लाॅक की आठ सोसायटी में पखवाड़े भर में 1 लाख 10 हजार क्विंटल से अधिक की धान खरीदी हो गई है। अब तक सबसे अधिक ढाढुटोला सोसायटी में 19 हजार क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। जबकि सबसे कम नई सोसायटी विचारपुर में 10 हजार क्विंटल की धान खरीदी की गई है। चौकी ब्लाॅक मुख्यालय में 13 हजार क्विंटल, आतरगांव 15 हजार छछानपाहरी 15 हजार, कौडीकसा 13 हजार 500, चिल्हाटी में 12 हजार, आमाटोला क्विंटल धान खरीदी हुई है। पखवाड़े भर में ब्लाॅक में 17 हजार क्विंटल मोटा धान, 83 हजार क्विंटल पतला धान एवं 10 हजार क्विंटल सरना धान की खरीदी हुई है।

शिकायत: आतरगांव सोसायटी प्रबंधक हटाए जाएंगे
आतरगांव धान खरीदी केन्द्र प्रभारी व आतरगांव सोसायटी के प्रबंधक के खिलाफ प्रशासन को गंभीर शिकायत मिली है। प्रबंधक पर आरोप है कि वे केन्द्र में नशे में काम करते हैं। किसानों से दुर्व्यवहार करते हैं। पिछले सप्ताह तहसीलदार चौकी ने जब आतरगांव धान खरीदी केन्द्र का आकास्मिक निरीक्षण किया तो प्रबंधक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मिले थे। तहसीलदार मधु हर्ष ने इस दौरान प्रबंधक को चेतावनी देकर छोड़ दिया था और गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की समझाइश दी थी। इसके बाद भी प्रबंधक की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक एलके सोनी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वे ड्यूटी के दौरान नशे में मिले थे और तहसीलदार ने उन्हें चेतावनी भी दी थी और उनकी शिकायत पुलिस को भी की गई है।

उठाव नहीं, आमाटोला में बंद हो सकती है धान खरीदी
जल्द ही धान का उठाव व परिवहन शुरू नहीं हुआ तो ब्लाॅक की आमाटोला सोसायटी में धान खरीदी बंद हो सकता है। आमाटोला में 403 किसानों से 14 हजार क्विंटल धान की खरीदी हो गई है। इस केन्द्र में अब धान रखने जगह नही है। क्षेत्र के किसान सुमरन साहू, मंशा साहू, सुखीराम जनबंधु, खोरबाहरा राम ने बताया कि उन्हें धान बेचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

एक-दो दिन में शुरू होगा धान का परिवहन: सोनी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंधक एलके सोनी ने बताया कि बारदाना संकट समाप्त हो गया है। सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में बारदाना भेज दिया गया है। सभी केन्द्रों में धान खरीदी सुचारूपूर्वक चल रही है। धान का उठाव एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। किसी भी केन्द्र में धान खरीदी बंद नहीं होगी। किसानों से मिली शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

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