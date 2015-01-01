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परेशानी:सीटी स्कैन मशीन में खराबी आई, बिना जांच के लौटे मरीज

राजनांदगांवएक दिन पहले
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  • इमरजेंसी केस प्राइवेट हॉस्पिटल में किया रेफर

बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को सीटी स्कैन मशीन में अचानक खराबी आने की वजह से मरीजों की जांच नहीं हो पाई। गंभीर से बीमार या फिर से दुर्घटना में घायल मरीजों को निजी संस्थान में जाकर स्कैन कराना पड़ा। अस्पताल में ही भर्ती मरीजों को दो से तीन दिन बाद स्कैन का समय दिया गया है। बताया गया कि गुरुवार को इंजीनियरों की टीम आएगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मशीन में क्या खराबी है। बुधवार को भी 8 से 10 मरीज बिना जांच के लौटा दिए गए। इनमें से गंभीर रूप से बीमार या फिर सिर में चोट वाले मरीजों को तो प्राइवेट में जांच कराने जाना पड़ा। डोंगरगढ़ क्षेत्र से पहुंची एक महिला का भी सीटी स्कैन होना था। परिजन स्कैन सेंटर तक लेकर गए पर बताया गया कि मशीन खराब है। अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक का कहना है कि मशीन में अचानक खराबी आई है। मंगलवार को दिनभर मशीन को ऑपरेट किया गया। इंजीनियरों को इसकी सूचना दे दी गई है।

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