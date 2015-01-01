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बदला मौसम:बढ़ती ठंड के बीच चक्रवात सक्रिय, बारिश के आसार

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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चक्रवाती सिस्टम के चलते आसमान में बादल छाने लगे हैं।
  • प्रदेश में अगले 24 घंटे में बरस सकते हैं बादल, खेतों में पड़ी फसल से किसान चिंतित

बढ़ती ठंड के बीच मौसम में अचानक बदलाव हो गया है। गुरुवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। वहीं खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम भी सक्रिय हो गया है। इसके असर से अगले 24 घंटे जिले सहित प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रदेश में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

फसल को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती
राज्य सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से करने का निर्णय लिया है। इधर धान की कटाई लगभग पूरी हो गई है। कई हिस्सों में कटाई तेजी से जारी है। इस बीच मौसम में बदलाव हुआ है, ऐसे में लंबे समय तक फसल की सुरक्षा भी किसानों के लिए चुनौती बन गई है। अगर बारिश हुई तो इसका सीधा असर धान पर नमी के रुप में पड़ सकता है। वहीं क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है।

रोज पहुंच रहा 15 हजार कट्‌टा धान
सरकारी खरीदी में देरी को देखते हुए किसान मंडी में धान बेचने पहुंच रहे हैं। इन दिनों मंडी में रोजाना आैसत 15 हजार कट्‌टा धान पहुंच रहा है। किसानों ने बताया कि इसकी दूसरी बड़ी वजह कर्ज का भुगतान भी है। धान कटाई से लेकर मिंजाई के दौरान जो खर्च सामने आया है, उसका भुगतान किसानों को त्योहार से पहले करना है। इसे देखते हुए अपना आधा धान किसानों को मंडी में बेचना पड़ रहा है।

न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर, रात में पड़ रही ठंड
न्यूनतम तापमान इन दिनों 14 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके असर में रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक बना रहेगा। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री पर रहा। नवंबर के शुरुआत के ही ठंड ने गति पकड़ी है।

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