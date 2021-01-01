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चेतावनी:आंदोलन की चेतावनी के बाद हटवाया मलबा, आवाजाही में हो रही थी परेशानी

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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राजनांदगांव. नगर निगम की ओर से जेसीबी भेजकर मलबा हटवाया गया। - Dainik Bhaskar
राजनांदगांव. नगर निगम की ओर से जेसीबी भेजकर मलबा हटवाया गया।
  • नगर निगम की ओर से जेसीबी भेजकर मलबा हटवाया गया

भास्कर न्यूज | राजनांदगांव अमृत मिशन योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस बीच पाइप बिछाने के लिए जगह-जगह गड्‌ढे खोदे जा रहे हैं पर ठेका कंपनी की ओर से खुदाई के बाद निकले मलबे को हटाया नहीं जा रहा था। शिवसेना की ओर से इसकी शिकायत किए जाने के बाद निगम के अफसर हरकत में आए। आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही मलबा हटा दिया। शिवसेना के जिला अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने लापरवाही के साथ ही मनमानी की जा रही है। सड़कों पर मिट्‌टी बिखरी होने की वजह से मोटरसाइकिल चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। शिवसेना के प्रदेश महासचिव राकेश श्रीवास्तव, कमल सोनी जिला अध्यक्ष, नारायण झा जिला महासचिव, मोहन सिन्हा जिला उपप्रमुख, आयुष वर्मा नगर संगठन सहसचिव ने जिलाधीश, पुलिस अधिक्षक, निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। वार्ड -42 राजीव वार्ड में एक माह से अधिक समय हो गया, लेकिन न ही मिट्टी उठाया गया और न ही पटाव किया गया।

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