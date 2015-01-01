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धोखाधड़ी:व्यापार में रकम दोगुना करने का झांसा, 52 लाख रुपए ठगे

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • हेचरिज का ट्रेडर्स खोलने दिया लालच

शहर के कोतवाली थाने में 52 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने ट्रेडर्स कोड खोलकर व्यापार में दोगुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की है। बीते दो साल से पीड़ित अपनी रकम के लिए मिन्नतें कर रहा था, जिसके बाद थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। रामाधीन मार्ग निवासी पीड़ित लव कुमार कक्कड़ ने बताया कि उसकी पहचान दो साल पहले मुदलियार कॉलोनी निवासी समीर चक्रवर्ती से हुई। समीर खुद को शालीमार हेचरिज का एरिया सेल्समैन बताता था। समीर उसे हेचरिज का ट्रेडर्स खोलने का झांसा देने लगा। पीड़ित ने इस काम में खुद को अनुभवी नहीं होने की बात कही तो आरोपी पूरा काम खुद संभालने की बात कहकर उसे झांसे में ले लिया। बारी-बारी से उसने पीड़ित से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडर्स कोड खुलवाने के नाम पर 52 लाख रुपए एकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। कुछ दिनों तक तो आरोपी समीर पीड़ित को मुनाफे की रकम देकर झांसे में रखा रहा। इसके बाद रकम देना बंद कर दिया। पीड़ित को जब लंबे समय तक अपनी रकम वापस नहीं मिली तो थाने पहुंचा। आरोपी समीर चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।

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