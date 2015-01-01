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मांग:दैवेभो कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर घेरा दफ्तर

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • सिविल सर्जन के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन

मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अपने कर्मचारियोें को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। कर्मचारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। त्योहार के पहले वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने गुरुवार को अधीक्षक डॉ प्रदीप बैक की अनुपस्थिति में सिविल सर्जन डॉ सीएस मोहबे के दफ्तर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन ने समझाया कि वेतन का मसला अधीक्षक ही सुलझा सकते हैं, तब कर्मचारी दफ्तर के सामने से हटे। कर्मचारियों ने बताया कि जब से कोरोनाकाल की शुरुआत हुई है तब से रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को ही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। बाजार से कर्ज लेकर परिवार चलाना पड़ रहा है। कर्मचारी सिविल सर्जन के दफ्तर के सामने बैठ गए थे। सिविल सर्जन ने समझाइश दी। अधीक्षक डॉ बेक से बात करने कहा तब कर्मचारी शांत हुए। सिविल सर्जन डॉ मोहबे ने बताया कि वेतन का मामला स्वशासी समिति का है। यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अधीक्षक ही इस पर निर्णय ले सकेंगे।

फंड का रोना रो रहे
फंड नहीं होने का हवाला देकर अधीक्षक तो यहां तक कहते हैं कि वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर काम पर ही मत आओ पर मजबूर कर्मचारी इस संकट काल में आखिर कहां जाएंगे। बसंतपुर अस्पताल से लेकर पेंड्री कोविड अस्पताल में भी सेवाएं देते हैं। कुछ कर्मचारी तो संक्रमण की चपेट में भी आ चुके हैं। इसके बाद भी राहत नहीं दी जा रही है।

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