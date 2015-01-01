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दीवाली:पटाखे जलाने पर संशय, सोमवार को होगा फैसला

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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दीवाली में पटाखा जलाने को लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। दरअसल राज्य सरकार के छग पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कलेक्टर को पत्र जारी किया है। इसमें एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखा जलाने पर प्रतिबंध जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि सोमवार को प्रदेश सरकार इसे लेकर मंथन करेगी।

पर्यावरण संरक्षण मंडल के जारी पत्र में बताया गया है कि पटाखा जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, वहीं इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने की भी स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए जिले में पटाखा जलाने को लेकर सख्ती बरती जाए। हालाकि अब तक जिला प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को इसे लेकर प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

व्यापारी परेशान: पटाखों को लेकर संशय की स्थिति को देखते हुए व्यापारी भी परेशान हैं। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में पटाखों के 90 दुकानों के लिए भूखंड आवंटित कर दिया गया है, दुकान बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में किसी सख्त निर्णय से व्यापारियों को नुकसान हो सकता है।

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