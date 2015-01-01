पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छात्रों को गुणात्मक शिक्षा:संकुल की सभी 19 स्कूलों में डिजिटल व स्मार्ट टीवी के माध्यम से मिलेगी शिक्षा

अंबागढ़ चौकी16 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मेटेपार संकुल ब्लाॅक का पहला स्मार्ट संकुल बना

स्कूल शिक्षा विभाग का मेटेपार संकुल अब स्मार्ट व डिजिटल संकुल में बदल गया है। इस संकुल के 19 प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं में अब बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। सभी स्कूलों को स्मार्ट शाला में तब्दील करने के लिए इन शालाओं में पदस्थ शिक्षकों व जनसमुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। जिससे वनांचल व ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा दिया जा सके और उन्हें नगरीय इलाकों के बच्चों की तरह स्मार्ट बनाया जा सके। विधायक संसदीय सचिव मंडावी के मार्गदर्शन में ब्लाॅक का मेटेपार संकुल अब ब्लाॅक का प्रथम स्मार्ट संकुल बन गया है। शुक्रवार को मेटेपार में ब्लाॅक के 19 शालाओं को स्मार्ट शालाओं में तब्दील करने के लिए क्षेत्र के विधायक मंडावी के मुख्य आतिथ्य व जिला पंचायत सदस्य बिरेन्द्र मसिया की अध्यक्षता में स्मार्ट संकुल उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। विशेष अतिथि संजय जैन, अनिल मानिकपुरी, नरोत्तम देहारी, रफीक खान, रितेश मेश्राम, विद्या ताम्रकार, सरपंच नोहर धनंजय, बीईओ ए आर देवांगन उपस्थित थे। कार्यक्रम में संकुल समन्वयक शिक्षक दत्ता ने मेटेपार संकुल व बीईओ देवांगन ने विभाग की ओर से प्रतिवेदन पढ़ा और शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए पालकों व बच्चों को स्मार्ट शाला की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी मनोज मरकाम ने किया व आभार ज्ञापन शिक्षक नेताम ने किया। इस अवसर पर रामेन्द्र गोआर्य, पार्षद मुकेश सिन्हा, पन्ना मेश्राम, डेरहा मेश्राम, राजकुमार ध्रुुव, रोहित कौशिक, राजेन्द्र मंडावी, प्राचार्य एसके धीवर, रूपेश तिवारी, पूरनलाल साहू, आर डी मानिकपुरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व शिक्षक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। शिक्षा के विकास से ही आएगा बदलाव: मेटेपार पहुंचे विधायक ने कहा कि शिक्षा के विकास से ही समाज में बदलाव आएगा। उन्होंने मेटेपार संकुल को डिजिटल शाला व संकुल में बदलने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देते हुए अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने कहा। संसदीय सचिव ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए क्षेत्र के विकास तथा राज्य शासन की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए शासन की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

शिक्षा सारथी व शिक्षकों को किया सम्मानित
उद्घाटन समारोह में कोविड-19 कोरोना संक्रमण अवधि में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान करने वाले संकुल क्षेत्र के युवक-युवतियों का शिक्षा सारथी के रूप में सम्मान किया गया। इस दौरान संकुल के 19 शालाओं को स्मार्ट शाला में तब्दील करने के लिए इन शालाओं में पदस्थ शिक्षकों द्वारा दिए गए उनके आर्थिक सहयोग व परिश्रम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें सम्मानित किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें