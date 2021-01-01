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कार्रवाई की मांग:आबकारी सहा. आयुक्त को घेरा

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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  • भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सुपरवाइजर के खिलाफ किया प्रदर्शन, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

देशी और विदेशी शराब की दुकानों में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी सुपरवाइजर की हरकत से परेशान हैं। कर्मियों ने बुधवार को भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के नेतृत्व में सहायक आयुक्त आबकारी का घेराव किया और मांग रखी कि परेशान करने वाले सुपरवाइजर के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए। उपाध्यक्ष मोनू ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी बंंुदेला सिक्योरिटीज कंपनी के कर्मचारी है। विभागीय तौर पर इस प्राइवेट कंपनी के कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। यही वजह है कि इस सुपरवाइजर जब चाहे तब किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल रहा है और पैसे लेकर काम पर रख रहा है। मोनू ने मामले में विभागीय सांठगांठ का भी आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि जिन लोगों को काम पर रखा जाता है उनसे रिश्वत के रूप में 20 से 50 हजार रुपए तक राशि की मांग की जाती है। इस बात को किसी को ना बताने की हिदायत दी जाती है अन्यथा काम से निकाल दिए जाने की धमकी भी दी जाती है। फोन पर की गई बातचीत की ऑडियो रिकाॅर्डिंग भी उपलब्ध है।

वेतन भी देरी से दे रहे
जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि जब बुंदेला सिक्योरिटीज कंपनी को टेंडर मिला तब कहा गया था कि हर माह की 10 तारीख के भीतर वेतन दिया जाएगा, लेकिन प्रतिमाह 25 से 30 तारीख तक उन्हें वेतन दिया जाता है। जिससे 2 माह काम करने के बाद उन्हें केवल एक माह का ही वेतन प्राप्त होता है।

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