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विरोध:कृषि बिल के विरोध व समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने सड़क पर उतरे किसान

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • जिला किसान संघ के बैनर तले जिले के किसानों ने पार्रीनाला के समीप हाइवे पर किया प्रदर्शन

केन्द्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि बिल के विरोध और समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग कर किसानों ने गुरुवार को पार्रीनाला के सामने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिला किसान संघ के बैनर तले जिलेभर के किसानों ने चक्काजाम किया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झूमाझटकी भी हुई। किसानों का कहना था कि वे केवल सांकेतिक चक्काजाम करने आए थे पर पुलिस की ओर से सख्ती दिखाई गई जो कि ज्यादती है। किसानों ने सांकेतिक चक्काजाम के बाद तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चक्काजाम के दौरान किसानों ने जस गीत की धुन पर अपनी बातें रखीं। किसान हाइवे पर चक्काजाम करने उतरे थे पर पुलिस ने किनारे करा दिया। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। किसान लगभग एक घंटे तक हाइवे पर ही बैठे रहे। हालांकि एक साइड से वाहनों की आवाजाही होती रही। जाम की स्थिति नहीं बनी।

खेतों के बजाए फैक्ट्री में जा रहा पानी
किसानों ने कहा कि नहर नाली किसानों के नाम से बन रही है पर पानी खेतों की बताए फैक्ट्रियों में जा रहा है। किसान संघ के प्रमुख सुदेश टीकम ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कानूनों में समर्थन मूल्य का कोई भी जिक्र नहीं है । इसके अभाव में किसानों का शोषण होगा। वहीं असीमित खाद्यान्न भण्डारण की छूट दिए जाने से बाजार में कीमतों को प्रभावित करने जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने की कानूनी स्वीकृति दी गई है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं होगी
इससे किसान मजदूर एवं आम उपभोक्ता के हितों के साथ देश की खाद्य सुरक्षा भी विपरीत रूप से प्रभावित होगी। यही कारण है कि देशभर में किसान मजदूर एवं सामाजिक संगठन इन कानूनों को वापस लेने एवं समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है और न ही बातचीत के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि ऐसे नियम के चलते जमाखोरी एवं कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, इससे किसानों को नुकसान होगा।

धान की कटाई हो रही खरीदी शुरू की जाए
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कहा गया है कि अक्टूबर से अब तक काफी धान की कटाई हो चुकी है। लेकिन खरीदी चालू नहीं होने से धान भंडारित कर रखने परिवहन में अतिरिक्त खर्च एवं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी आदि में भुगतान, त्यौहारी खर्च आदि के लिए औने-पौने में धान बेचने विवश हैं। ऐसे में 10 नवंबर से निश्चित ही धान खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी एवं किसान न्याय योजना की मांग की गई है।
संघ ने समर्थन दिया
इस दौरान प्रदर्शन में रेजा हमाल संघ, छत्तीसगढ़ किसान सभा ने जिला किसान संघ का सर्मथन किया । प्रदर्शन में मुख्य रूप से सुदेश टीकम, मदन नेताम, गजेन्द्र, मालती बाई, विरेन्द्र, लखन साहू, मोती सिन्हा, मदन मोहन, हरिशचंद्र, देशराम कोर्राम, पुनु पटेल सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

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