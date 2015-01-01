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आयोजन:मंदराजी सम्मान पाने वाले शिव कुमार का लोक कलाकारों ने किया अभिनंंदन

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ी की सबसे पहली फिल्म कहि देबे संदेश व घर-द्वार सहित विभिन्न छत्तीसगढ़ी फिल्मों व डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में काम कर चुके चंदैनी गोंदा के वरिष्ठ एवं पुरनिया कलाकार शिवकुमार दीपक को इस साल राज्य शासन द्वारा मंदराजी सम्मान से सम्मानित करने पर चंदैनीगोंदा से जुड़े कलाकारों ने खुशी व्यक्त की है। उनके द्वारा गत दिनों दुर्ग मेें चंदैनी गोंदा के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करनेे आयोजित पुरखा के सुरता कार्यक्रम के दौरान पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दुर्ग नगर निगम के महापौर सभापति व अन्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कलाकारों की उपस्थिति रही। साहित्य सेवा प्रकोष्ठ एवं लोक कला संस्थान-दुर्ग के अध्यक्ष शिवाकांत तिवारी ने 7 नवंबर 1971 को ग्राम बघेरा में हुई चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति को याद को चिर स्थायी रूप देने इसके संस्थापक रामचंद देशमुख को श्रद्धांजलि देने पुरखा के सुरता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शहर के लोक संगीतकार आत्माराम कोशा ने शिव कुमार दीपक को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। वहीं लोक गायक महादेव हिरवानी, प्रकाश देवांगन, मदन शर्मा, संगीतकार गोविंद साव, लोकगायिका लता खापर्डे, गीतिका टंडन, रामशरण वैष्णव लोक कलाकारों ने सम्मानित किया।

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