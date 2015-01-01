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दौरा:पूर्व सीएम रमन आज से दो दिन के दौरे पर रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स का करेंगे सम्मान

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह 6 व 7 नवंबर को राजनांदगांव शहर एवं विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। जिला भाजपा कोषाध्यक्ष सौरभ कोठारी व भाजपा मीडिया सेल ने बताया कि डॉ. सिंह दोपहर दो बजे राजनंदगांव पहुंचेंगे। दोपहर 3 से 5 तक अनुपम नगर रोड स्थित अपने विधायक कार्यालय में जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके बाद कोरोना संक्रमण काल में भाजपा कार्यकर्ता एवं शहर के सामाजिक लोगों के निधन पर उन्हें सांत्वना देने उनके घर जाएंगे। शाम 6.30 बजे शिवनाथ वाटिका में कोरोना वारियर्स का सम्मान करेंगे। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रोहित चंद्राकर ने बताया कि 7 नवंबर को कुछ लोगों के घर मिलने जाएंगे, दोपहर 3 बजे ग्राम सुंदरा जाएंगे।

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