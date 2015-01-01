पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:हार्ड डिस्क में खराबी, इसलिए बंद पड़ी है सीटी स्कैन मशीन

राजनांदगांवएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है। इसके चलते मरीजों को सीटी स्कैन कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। गुरुवार को सुधार करने इंजीनियर पहुंचे तब पता चला कि मशीन में नहीं बल्कि सीपीयू के हार्ड डिस्क में दिक्कत आई है। इस वजह से स्कैन करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दिख रही है। इस वजह से मरीजों को लौटाया जा रहा है। इंजीनियर दिनभर इसके सुधार में जुटे रहे। बताया गया कि शुक्रवार से मशीन काम करना शुरू कर देगी। बताया गया कि बुधवार दोपहर अचानक बिजली गुल हुई। इसके बाद से मशीन ने काम करना बंद कर दिया। बिजली जाते ही हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आया। इंजीनियरों ने बताया कि सीपीयू के हार्ड डिस्क में दिक्कत के कारण मशीन ने काम करना बंद कर दिया है पर जल्द सुधार कर लेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें