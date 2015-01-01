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सावधानी जरूरी:ठंड में फिर बढ़ रहा संक्रमण 5 दिन में 446 मरीज मिले

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • सैंपलिंग साढ़े 7 माह में 1 लाख 20 हजार के पार
  • त्योहारी सीजन में खरीदी के लिए जाएं तो मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें

जिले में कोरोना संक्रमण अब फिर से बढ़ने लगा है। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही के चलते फिर से पॉजिटिव दर में बढ़ोतरी होने लगी है। नवंबर के पहले ही सप्ताह के अंतर्गत पांच दिन में ही 446 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले सात माह में सबसे ज्यादा संक्रमित सितंबर में मिले थे पर ठंड के मद्देनजर आशंका जताई जा रही है कि नवंबर में संक्रमण का दायरा बढ़ते क्रम में रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी दी है कि लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो संक्रमण दर में कमी मुश्किल है। जिले में मार्च माह से नवंबर माह के शुरुआत सप्ताह तक 1 लाख 20 हजार 316 लोगों के सैंपल हो चुके हैं। इनमें आरटीपीसीआर के 37726, ट्रू-नॉट के 8643 और रैपिड एंटीजन के 73947 सैंपल हो चुके हैं। इनमें कुल 12702 लोग संक्रमित हो चुके हैं।

अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे हैं लक्षण वाले मरीज
इधर ठंड के दस्तक देते ही बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर इन्हें सीधे सैंपल देकर जांच कराने की सलाह देकर भेज रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि अभी केवल वही मरीज आ रहे हैं जिनमें लक्षण हैं और चार से पांच दिन में ठीक नहीं होने पर वे अस्पताल आ रहे हैं। कई ऐसे मरीज भी हैं जो कि सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित होने के बाद भी अस्पताल आने की बजाए बाहरी दवाइयां खा रहे हैं, जो कि रिस्की है।

ग्रामीण क्षेत्र में कम नहीं हो रहा संक्रमण
नगर निगम सीमा क्षेत्र में तो संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है पर ग्रामीण इलाके में संख्या बढ़ते क्रम में है। यह देखकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार दिनभर में 70 केस मिले। इनमें ग्रामीण क्षेत्र से 46 और नगर निगम सीमा क्षेत्र से 24 संक्रमित पाए गए हैं। दिनभर में 111 लोग डिस्चार्ज किए गए। जिले में एक्टिव केस 1452 है। अब तक 105 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राहत की खबर यह है कि सप्ताह से मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि ठंड के मद्देनजर लोगों को सावधानी पहले से ज्यादा बरतनी है। ठंड में सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या आम रहती है। ऐसे में कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ा है। शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रमीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है।

सप्ताह में दो दिन सर्वे करने घर-घर दस्तक दे रही टीम
सैंपलिंग के हिसाब से पॉजिटिव दर 9.00 प्रतिशत के अंतर्गत है। आरटीपीसीआर सैंपल में 5057, ट्रू नॉट में 701 और एंटीजन सैंपल में 6945 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सप्ताह में दो दिन सर्वे कराया जा रहा है। मैदानी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही मितानिनों को इस काम में लगाया गया है जो कि दो दिन घरों में दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों का पता लगा रहे हैं।

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