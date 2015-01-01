पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:जोगी कांग्रेस ने छोड़े काले गुब्बारे और कहा कर्जमुक्त की जगह कर्ज में डूब गया है छग

राजनांदगांव3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने पर जयस्तंभ चौक में किया प्रदर्शन

कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जोगी कांग्रेस की ओर से गुरुवार को जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस भवन के ठीक सामने प्रदर्शन किया गया। दो वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए काले गुब्बारे छोड़ गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथों से गुब्बारे छिनने की कोशिश की पर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता गुब्बारे छोड़ने में सफल रहे। इस बीच पुलिस ने धक्का-मुक्की भी हुई। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि कांग्रेस ने कर्ज मुक्त राज्य का सपना दिखाया था पर यहां छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब गया है। राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है पर आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया। यह राशि तक नहीं दे पा रहे है। अंतर की राशि बतौर किसानों के खाते में कभी-कभी पैसे डालते हैं। जबकि किसान एकमुश्त राशि जारी करने की मांग करते आ रहे हैं। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष समसूल आलम, युवा लोक सभा अध्यक्ष अमर गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर काला दिवस मनाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि बेरोजगारों को 1500 रुपए देने का वादा किया था। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में किसानों को धान के उचित मूल्य के लिए भटकना पड़ रहा है।

मकान का पट्‌टा दिलाने का वादा भूल गई सरकार
कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेघर और कब्जाधारियों को मकान का पट्‌टा दिलाने का आश्वासन देकर राज्य सरकार भूल गई। कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी। हैरत की बात है कि वादा करने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र को ही भूल गई है। यहां गांव से लेकर शहर के हर कोने में अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी है।

संविदा कर्मचारियों को नियमित करने नहीं ली सुध
इसी तरह विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित होने के लिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। आंदोलन करने पर नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी जा रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम ने जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। कोर कमेटी सदस्य नवीन ने बताया कि पूर्व में भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था पर शासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया।

कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए पुलिस के जवान
पुलिस काले गुब्बारे को छिनना चाह रही थी पर कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। वीजेंद्र यादव, अलकेश उजवाने, लालतींन कुर्रे, बिलाल सोलीन, आदित्य वैष्णव, अतुल पनशरी, साहिल, टिनकुसेन, प्रकाश साहू, विशु, सुशील सेन, अविनाश यादव, आयुष साहू, विनोद पुर्राम मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि दो साल में केवल वादाखिलाफी की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें