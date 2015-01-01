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मांग:शासकीय सेवा में 27% आरक्षण की मांग संयुक्त आंदोलन महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव16 घंटे पहले
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  • कहा- मांगें पूरी नहीं होने पर 26 जनवरी को रायपुर में निकालेंगे रैली

राज्य के आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के संवैधानिक मांगों के लिए विभिन्न संगठनों के महासंघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त आंदोलन महासंघ ने अजाक्स के प्रांतीय संरक्षक केएल टांडेकर के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा। इस वर्ग के मांगों को जो संविधान के द्वारा प्रदत है,उन समस्त लाभों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने का आग्रह किया गया है। मांगे पूरी ना होने की दशा में 26 जनवरी को संविधान दिवस के दिन रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रांतीय रैली व प्रदर्शन किया जाएगा। अजाक्स के प्रांतीय संरक्षक टांडेकर ने कहा एससी, एसटी ,ओबीसी वर्ग के हित के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने छत्तीसगढ़ शासन तत्काल प्रभाव से ठोस पहल करें ,साथ ही बैकलॉग के पदों की गणना कर भर्ती अधिनियम एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण , अन्य पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति एवं शासकीय सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग प्रमुख है। इस दौरान प्रमुख रूप से अजाक्स के जिला अध्यक्ष सीएल चंद्रवंशी, अपाक्स के जिला अध्यक्ष पीएल साहू ,अजाक्स के जिला सचिव सिद्धार्थ चौरे ,प्रांतीय सचिव पीआर झाड़े, प्रांतीय पदाधिकारी शिवप्रसाद जोशी, राजकुमार नागदेवे,जिला पदाधिकारी प्रशांत सुखदेवे, मुकेश सुखदेवे सहित अन्य उपस्थित रहे।

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