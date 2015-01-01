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मौसम अपडेट:न्यूनतम तापमान 6 डिग्री बढ़ा, अगले 24 घंटे में भी जिले में बारिश की संभावना

राजनांदगांव16 घंटे पहले
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  • खाड़ी में बने नमी के सिस्टम का असर, अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री के पार, ठंड हुई गायब, काले बादल छाए और बरसे

बदलते मौसम के चलते ठंड पूरी तरह गायब हो गई है। न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री के पार बना हुआ है। इसके चलते ठंड की बजाय नवंबर में गर्मी का अहसास हो रहा है। इधर शुक्रवार देर शाम आसमान में काले बादल छाने लगे और शाम को शहर सहित जिले के कई हिस्सों मेंं तेज हवा चली और हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि खाड़ी में नमी का सिस्टम बना हुआ हैं। वहीं इन दिनों दक्षिण हिस्से से गर्म हवा आ रही है। इसी का असर है कि तापमान में स्थिरता बनी हुई है। नवंबर के पहले सप्ताह में जिले का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर पहुंच गया था, जिसमें बढ़ोतरी होकर अब 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, बीते दो से तीन दिनों से न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसके चलते रात के वक्त पड़ रही ठंड भी पूरी तरह गायब हो गई है। इधर जिले का अधिकतम तापमान भी शुक्रवार को 33.5 डिग्री पर रहा।

अगले 24 घंटे में भी जिले में बारिश की संभावना
शुक्रवार को शाम के बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। यह स्थिति पूरे जिलेभर में रही। देर शाम राजनांदगांव शहर सहित डोंगरगढ़ व बानगदी, बोरतलाव और वनांचल के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिक चंद्रा ने बताया कि नमी के असर से ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटे में भी जिले के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। मौसम खुशनुमा हो गया था।

धान की फसल अभी खुले में रखे होने से किसान चिंतित
जिलेभर में इन दिनों धान की कटाई तेजी से जारी है। कई हिस्सों में कटाई के बाद धान की मिंजाई भी शुरु हो गई है। ऐसे में किसानों का धान खुले आसमान के नीचे ही मौजूद है। इस बीच बारिश की स्थिति ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। डोंगरगढ़-बागनदी और बोरतलाव हिस्से में बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरे हिस्से में भी बारिश की आशंका से किसान चिंता में हैं। अगर बारिश तेज हुई तो नुकसान बड़ा हो सकता है। जैसे-तैसे फसल को सहेजने में जुटे हैं।

उमस भरी गर्मी ने किया था परेशान, राहत का इंतजार
इस साल जिले में बेहतर बारिश तो दर्ज की गई है कि लेकिन उमस भरी गर्मी ने भी लोगों को खासा परेशान किया। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक उमस भरी गर्मी और तेज धूप ने लोगों को परेशान कर रखा। इसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में मौसम ने करवट ली थी। लेकिन एक बार फिर मौसम में बदलाव हो गया और ठंड गायब हो गई है। ऐसे में लोगों को अब ठंड का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बार अच्छी ठंड की उम्मीद जताई है। लेकिन इसका असर नहीं दिखा है।

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