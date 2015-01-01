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हादसा:मजदूरों को ले जा रहे थे नागपुर, टायर फटने के कारण पलटी कार, 4 घायल

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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बागनदी इलाके में बोरतलाव के पास हाइवे में मजदूरों से भरी कार पलट गई। इसमें 4 मजदूर घायल हो गए। सभी को छुरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। घटना गुरुवार सुबह 11.30 बजे की है। पुलिस ने बताया कि कार में बागनदी के आसपास गांवों में रहने वाले 10 मजदूर सवार थे, जो नागपुर के एक मिल में काम करने जा रहे थे। कार कुछ दूरी पर ही निकली थी कि अचानक टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर हाईवे में बने डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एंबुलेंस से भी घायल मजदूरों को तत्काल छुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।

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