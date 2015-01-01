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धनतेरस आज:बाजार में नए ऑफर्स ने आसान की खरीदी, किसानों ने भी 90 करोड़ रुपए खातों से निकाले

राजनांदगांवएक दिन पहले
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  • कोरोनाकाल में पहली बार बाजार में जमकर धन बरसने की आस

कोरोनाकाल में धनतेरस का पर्व बाजार के लिए इम्युनिटी बूस्टर साबित होने वाला है। व्यापारियों ने धनतेरस के दिन जमकर खरीदी की उम्मीद जताई है। इस लिहाज से तैयारी भी जमकर की गई है। लगभग हर सेगमेंट में जमकर स्टॉक मंगाया गया है। बाजार के अच्छे संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुपहिया वाहनों की बुकिंग पहले ही होने लगी है। गुरुवार सुबह से ही बाजार में खरीददारों की भीड़ पहुंचने लगेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन से लेकर व्यापारियों तक ने अच्छी खासी तैयारी की है। बाजार बेहतर रहने की उम्मीद किसानों को मिले तीसरी किस्त से भी है। जिले के 1 लाख 65 हजार किसानों के खाते में 178 करोड़ रुपए का बोनस डाला गया है। इसमें से लगभग 90 करोड़ रुपए का आहरण किसानों ने त्योहार के लिए कर भी लिया है। इसी तरह करीब 22 हजार कर्मचारी और अधिकारी जिले में हैं, जिन्हें दीवाली का बोनस जारी किया जा चुका है। इनसे बाजार में खरीददारी हर साल की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है। इधर बाजार में आसान फाइनेंस सुविधा ने भी हर वर्ग की खरीददार को आसान कर रखी है।

ऑटोमोबाइल और सराफा पर फोकस
खरीददारों का सबसे अधिक फोकस इस बार ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स और सराफा बाजार में हैं। आटोमोबाइल सेक्टर में धनतेरस पर डिलीवरी लेने के लिए पहले ही एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बुधवार देर शाम के तक की जानकारी मुताबिक अकेले धनतेरस के दिन के लिए ही शहर के शो रूम्स में 700 से अधिक बाइकों की बुकिंग हो चुकी है। इसी तरह इलेक्ट्रानिक्स बाजार में भी ग्राहकों ने अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पहले ही औपचारिकता पूरी कर ली है।

पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च
त्योहार के पहले पुलिस की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। फ्लैग मार्च बाजार के प्रमुख हिस्सों से भी होकर गुजरा। इसमें बनाई गई ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर तमाम गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। इधर बाजार में आम लोगों की सुरक्षा और किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए विशेष निगरानी टीम भी लगाई गई है। बाजार में पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अलग-अलग हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है।

ज्यादातर एटीएम में ट्रांजेक्शन नहीं
बाजार में जहां भीड़ बढ़ने लगी है। लोग खरीददारी के लिए पहुंचने लगे हैं, वहीं बैंकों के एटीएम मशीनों ने लोगों को परेशान कर दिया है। शहर के ज्यादातर एटीएम मशीनों में ट्रांजेक्शन नहीं होने की शिकायत बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह मशीनों में ट्रांजेक्शन का ट्रैफिक बढ़ना भी बताया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसी मशीनें भी हैं, जहां छोटे नोट उपलब्ध नहीं हैं। इससे भी लोगों को खरीदारी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बैंक प्रबंधनों ने सभी मशीनों में भरपूर कैश रखने का दावा किया है।

सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर
जिला प्रशासन ने आम लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। हालाकि बीते कुछ दिनों में कोरोना का संक्रमण शहर में कम जरूर हुआ है लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के मौसम और बढ़ती भीड़ के बाद संक्रमण और बढ़ने की आशंका जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने की बात कही है।

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