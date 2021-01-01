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शून्य का सुकून:ग्रामीण क्षेत्र में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं, 9 कोविड सेंटर बंद

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार। - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार।
  • जिले में 20 हजार के करीब पॉजिटिव मरीज मिले लेकिन एक्टिव केस 350 से भी कम

जिले में कोरोना को लेकर बड़ी राहत वाली स्थिति सामने आई है। बीते चार दिन में जिले के चार ब्लाक से कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। दूसरे ब्लाकों से मरीज सामने आए हैं, उनकी संख्या भी महज 1 या 2 ही है। कभी हॉट स्पॉट रहे शहर में भी यही स्थिति है। शहर में दो से तीन मरीज ही इन दिनों सामने आ रहे हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में बने 9 कोविड केयर सेंटर भी खाली हो गए हैं। इसके चलते इन सेंटरों को बंद कर दिया गया है। सेंटरों में वर्तमान में कोई भी मरीज नहीं हैं। इससे जहां स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त दबाव कम हुआ है वहीं संक्रमण के खतरे में भी जबरदस्त गिरावट हुई है। जिले में अब तक 20 हजार के करीब पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक्टिव प्रकरण वर्तमान में 350 से भी कम हो गए हैं। ज्यादातर मरीज होम आईसोलेट रहकर ही इलाज करा रहे हैं । इस राहत वाली स्थिति को कोरोना के खात्मे से जोड़कर देखा जा रहा है। संक्रमण कम होने के चलते आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पूर्व की तरह सभी गतिविधियां अब तेजी से पटरी पर लौटने लगी है।

मार्च में मिला था पहला मरीज, रोज 300 तक मिले
जिले में कोरोना का पहला मरीज मार्च 2020 में सामने आया था। इसके बाद संक्रमण की तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय तक ऐसी गंभीर स्थिति रही कि जिले में रोजाना 300 मरीज सामने आ रहे थे। इस स्थिति ने शहर सहित जिले को हॉट स्पॉट में तब्दील कर दिया था। लेकिन जिले में कोरोना का साल पूरा होने के पहले ही स्थिति नियंत्रित होने लगी है।

पेंड्री और एकलव्य सेंटर में 34, शेष होम आइसोलेट
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज हास्पिटल पेंड्री के कोविड केयर सेंटर में 23 मरीज दाखिल हैं। वहीं शहर के ही एकलव्य परिसर केयर सेंटर में 11 मरीज हैं। इसके अलावा जिले के सभी कोविड केयर सेंटर खाली हो गए हैं। जिन्हें अब बंद किया जा रहा है। इसके अलावा 313 मरीज ऐसे हैं, जो होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं।

बड़ी राहत शहर में, शहर में 1-2 मरीज ही मिल रहे
कोरोना को लेकर सबसे बड़ी राहत शहर में सामने आई है। कभी शहर में औसत 120 मरीज रोज सामने आ रहे थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक से दो मरीज ही मिल रहे हैं। जबकि शहर सहित जिले में रोजाना औसत 1200 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। कभी शहर के स्टेशन पारा और लखोली इलाके में बल प्रयोग के साथ लोगों को टेस्ट के लिए ले जाना पड़ा था।

आज एक ही दिन में जिले के 53 सेंटरों में 5300 वॉरियर्स को लगेगा टीका
जिले में 4 फरवरी से ग्राउंड लेवल पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। 53 सेंटरों में 5 हजार 300 वॉरियर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सेंटर बनाया गया है। प्रत्येक सेंटर में 100-100 फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका लगाने बुलाया गया है। एक दिन पहले बुधवार शाम को ही मैसेज भेज दिया गया। जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होगा। ग्राउंड लेवल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकता, मितानिन, एएनएम, पैरामेडिकल स्टॉफ को कोरोना का टीका लगना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के डॉक्टर और कर्मचारियों को भी टीका लगाने मैसेज भेजा गया है। इस संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी बीएल कुमरे ने बताया कि वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के लिए पीएचसी स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू करा रहे हैं। जिले में अब तक 3389 वॉरियर्स को ही टीका लग पाया है। बड़ी संख्या में वॉरियर्स को पहले चरण का टीका नहीं लग पाया है।

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