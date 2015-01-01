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कार्रवाई:नर्सिंग होम संचालक दंपती के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, पत्नी हिरासत में, पति फरार

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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  • सैंटरिंग कमजोर थी, हादसे की आशंका जताई तो दोनों ने जल्द स्लैब का काम पूरा करने बनाया दबाव

बसंतपुर रोड स्थित निर्माणाधीन जय तुलसी नर्सिंग होम के स्लैब गिरने के मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक दंपती पर अपराध दर्ज कर लिया है। जय तुलसी नर्सिंग होम की संचालक डॉ.विजयश्री जैन व उनके पति अमोलक जैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने डॉ. विजयश्री जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पति अमोलक जैन फरार है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के अलावा 188, 288, 337 व 34 की धाराएं लगाई हैं। धारा 304 गैरजमानती है। इधर अपराध दर्ज होते ही अमोलक जैन फरार हो गया हैं। पुलिस की टीम ने उसके निवास पर भी दबिश दी। लेकिन परिजनों ने दोनों के रायपुर जाने की बात कह दी। हालांकि पुलिस को मोबाइल का लोकेशन शहर में ही मिल रहा है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अमोलक जैन की भी खोजबीन तेज कर दी है। बसंतपुर थाना प्रभारी (प्रशिक्षु आईपीएस) योगेश पटेल ने बताया कि जय तुलसी नर्सिंग होम की संचालिका को गिरफ्तार किया गया है। पति की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रहे हैं। जल्द ही अमोलक जैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खुद खड़े होकर सैंटरिंग भी बंधवाया था दंपती ने
मजदूरों ने बताया कि विजयश्री जैन और उनके पति अमोलक जैन ने खुद खड़े होकर सैंटरिंग भी बंधवाया था। इसके लिए भी कोई अनुभवी व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब ढलाई के लिए मजदूर पहुंचे तो उन्होंने इसका विरोध किया। हादसा हो जाने की आशंका भी जताई। बावजूद इसके दोनों नहीं माने और जल्द से जल्द स्लैब पूरा करने की बात कही।

तकनीकी एक्सपर्ट नहीं था, चौक से ले गए थे मजदूर
दैनिक भास्कर ने घटना वाले दिन ही बताया था कि दंपती बगैर किसी तकनीकी जानकार के निर्माण कार्य पूरा करा रहे थे। पुलिस की पूछताछ में मजदूरों ने भी यही बात दोहराई है। मजदूरों ने बताया कि मृतिका ज्योति साहू सहित घायल मजदूरों को अमोलक जैन जय स्तंभ चौक से काम पर लेकर गया था। जहां कोई इंजीनियर या ठेकेदार मौजूद नहीं था। बगैर किसी तकनीकी जानकार के ढलाई शुरू कराई गई। लगातार अनदेखी व लापरवाही से यह हादसा हो गया।

अनुमति के आधार पर निर्माण की भी होगी जांच
इधर नगर निगम प्रशासन ने भी निर्माण के जांच की तैयारी की है। इनमें नर्सिंग होम के लिए दिए गए अनुमति, अनुज्ञा और ड्राइंग डिजाइन के आधार पर निर्माण की स्थिति को खंगाला जाएगा। अफसरों ने बताया कि इसके लिए विशेष टीम निर्माणाधीन भवन में पहुंचेगी। जितने माले के निर्माण की अनुमति दंपती ने ली थी, इससे अधिक का निर्माण उन्होंने कराया है। कार्रवाई तय की जाएगी। इसे लेकर पूर्व में दिए गए नोटिस का जवाब भी दंपती ने नहीं दिया था।

बिल्डिंग मालिक की लापरवाही उजागर
इधर मामला दर्ज करने के पहले पुलिस ने सभी मजदूरों का बयान लिया। इसमें बिल्डिंग मालिक दंपती की लापरवाही सामने आई है। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने सैंटरिंग कमजोर होने की बात पहले ही की थी, दोनों ने बात नहीं सुनी, जल्द से जल्द स्लैब का काम पूरा करने का दबाव बनाया।

निर्माण कार्यों की नहीं हो रही है मॉनिटरिंग
भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष मोनू सिंह ने शहर भर में चल रहे निजी निर्माण कार्यों की भी सख्त मानिटरिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि बगैर अनुज्ञा व अनुमति के विपरीत भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। निगम इसे लेकर सख्ती नहीं बरत रही है।

अपराध दर्ज किए हैं
"मामले में विवेचना के बाद बसंतपुर पुलिस ने नर्सिंग होम संचालिका व पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।"
-मणिशंकर चंद्रा, नगर पुलिस अधीक्षक

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