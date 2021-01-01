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मौसम:उत्तरी हवा से दिन में भी हो रहा है ठंड का अहसास

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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उत्तरी दिशा से आ रही हवा के चलते तापमान में गिरावट हुई है। इसके चलते दिन में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि अगले दो से तीन दिन के बाद मौसम में फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है क्योंकि न्यूनतम तापमान अपने निम्न पर पहुंच गया है। वहीं अब अब दिन बड़ा हो रहा है तथा रात की अवधि घट रही है, इसलिए धरातल को ठंडा होने का समय भी कम होते जा रहा है । इसके चलते आगे ठंड पड़ने की संभावना कम ही है।

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