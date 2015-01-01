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मनमानी:पार्किंग की जगह पर चल रहा ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा, वाहन रखने जगह नहीं

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • निगम ने म्यूनिसिपल स्कूल के खेल मैदान के एक हिस्से को बनवाया है पार्किंग

नगर निगम की ओर से लाखों रुपए खर्च कर म्यूनिसिपल स्कूल के खेल मैदान के एक हिस्से को पार्किंग बनवाया है ताकि बाजार में वाहनों की वजह से जाम की स्थिति न बने। पार्किंग के निर्माण से कार चालकों को वाहन पार्क करने की सुविधा मिली पर यहां अब ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार होने लगा है। निजी फर्म की ओर से दर्जनों सिलेंडर को पार्किंग में रखे जाने की वजह से दूसरे वाहनों को पार्क करने जगह का अभाव होने लगा है। त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ उमड़ रही है। खरीदारी के लिए परिवार सहित पहुंच रहे हैं। बाजार में भीड़ होने की वजह से लोग कार को पार्किंग में पार्क करने पहुंचे रहे हैं पर यहां सिलेंडर रखे होने की वजह से पार्किंग में जगह की कमी हो रही है। वाहन पार्क करने की जगह नहीं होने की वजह से कार चालकों को लौटना पड़ रहा है।

रिफिलिंग कर निजी फर्म के लिए यहीं से करते हैं सप्लाई
बताया गया कि निजी फर्म की ओर से रिफिलिंग के लिए सिलेंडरों को लाया जाता है और रिफिलिंग करने के बाद उसे पार्किंग में रखकर लोडिंग-अनलोडिंग कर सप्लाई की जाती है। नगर निगम के डिप्टी कमिशनर सुदेश सिंग का कहना है कि टीम भेजकर मौका मुआयना कराया जाएगा। पार्किंग वाहनों को पार्क करने बनाया गया है।

अफसरोें को सब पता है पर एक बार भी कार्रवाई नहीं
निजी फर्म की ओर से पार्किंग को गोदाम की तरह उपयोग किया जा रहा है। रात को भी यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की लोडिंग-अनलोडिंग की जाती है। हैरत की बात यह है कि नगर निगम के अफसरों को यह सब पता है पर एक बार भी कार्रवाई नहीं की गई है।

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