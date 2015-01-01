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सख्ती:बगैर मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना कोरोना संक्रमित परिजन की दुकान बंद कराई

राजनांदगांव16 घंटे पहले
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  • निगम प्रशासन की टीम ने 25 लोगों पर लगाया 2500 का जुर्माना, दुकानदारों को दी गई चेतावनी

कलेक्टर व एसपी के निरीक्षण के बाद नगर निगम ने शहर में बगैर मास्क घूम रहे लाेगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। गुरुवार को निगम की टीम अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान बगैर मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया, वहीं परिजन के संक्रमित होने के बाद भी दुकानें खोलने वालों की दुकान बंद कराई गई। शहर के अलग-अलग हिस्सों में घुमकर निगम की टीम ने 25 लोगों पर जुर्माना किया। इन पर बगैर मास्क घूमने के चलते 100-100 रुपए का जुर्माना कर कुल 2500 रुपए वसूले। निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पहले ही लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेसिंग के पालन को लेकर अपील जारी की जा चुकी है। इसके बाद भी लापरवाही बतरने वालों पर अब सीधे जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी लगातार निगम की टीमें हर प्रमुख हिस्सों में पहुंचेगी, जहां इस तरह की लापरवाही बरतने वाले लोगों से लेकर दुकानदारों व व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बढ़ाई जा रही सख्ती, शुक्रवार को भी हुई कार्रवाई
बगैर मास्क घुमने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा रही है। शुक्रवार को भी निगम प्रशासन की टीम शहर में निकली। इसके अलावा पुलिस चौराहों पर बगैर मास्क निकलने वालों को रोकती रही। सख्ती के साथ ऐसी लापरवाही करने वालों का चालान काटा जा रहा है। तीसरे दिन भी करीब दर्जनभर लोगों का चालान पुलिस और निगम की टीम ने अलग-अलग हिस्सों में काटा। वहीं दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन सख्ती के साथ करने की हिदायत दी गई है। अफसरों ने बताया कि अगर आगे भी इस तरह की लापरवाही जारी रही तो दुकानें सील करने की कार्रवाई होगी। इसके लिए पहले ही दुकानदारों को चेतावनी दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक दैनिक से लेकर साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही है। इस स्थिति ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है।

पुलिस ने चौराहों पर तय किए पाइंट, लगाया जुर्माना
निगम की टीम के अलावा पुलिस ने भी ऐसी लापरवाही पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गुरुवार को शहर के अलग-अलग चौराहों पर पुलिस ने पाइंट लगाकर जांच की। इनमें बगैर मास्क के घूमने वालों को रोककर जुर्माना किया गया। लोगों को बगैर मास्क के घर से नहीं निकलने की अपील की गई। ट्रैफिक पुलिस ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है।

ठेले-गुमटियों को 20 फीट दूर लगाने की चेतावनी
आयुक्त कौशिक ने दुकानदारों सहित ठेले खोमचो, पसरा वालों से अपील की है कि दो ठेले अथवा गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखा जाये, समस्त ठेले अथवा गुमटियों में सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करना सुनिश्चित करंें। साबुन या वासिंग पावडर से धोए जाने योग्य ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करें। डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ठेलों के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका व तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

गंभीरता नहीं दिखा रहे लोग
नवंबर के शुरुआत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई थी। लेकिन इसके बाद अचानक ही दोबारा संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह लोगों के बीच से कोरोना का खौफ खत्म होना है। यही वजह है कि लोगों ने मास्क का उपयोग बंद कर दिया है।

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