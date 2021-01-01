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आप भी आगे आएं:पहले दिन 1365 बूथों में पिलाई पोलियो की खुराक, आज से घर-घर दस्तक

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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राजनांदगांव. दो माह के मोक्ष कोटडिया को पिलाई गई पोलियो की खुराक। - Dainik Bhaskar
राजनांदगांव. दो माह के मोक्ष कोटडिया को पिलाई गई पोलियो की खुराक।
  • पल्स पोलियो अभियान शुरू, 1613 गांव के बच्चों को दी जानी है खुराक

जिले में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। पहले दिन ब्लॉकों में बनाए गए 1365 बूथों में बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। वहीं 1 और 2 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मी घर-घर दस्तक देकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। 2 लाख 13 हजार 354 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लक्ष्य के हिसाब से मैदानी टीम काम कर रही है। सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर के निर्देशन में टास्क फोर्स बनाया गया है।

कार्यकर्ताओं की ड्यूटी

डॉ. चौधरी ने बताया कि निर्धारित पोलियो बूथ पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले के 1365 पोलियो बूथों में दवा पिलाने के लिए 3414 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, प्रशिक्षु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग एवं पेरामेडिकल छात्र थे।

हर ब्लॉक में दी गई खुराक

जिला टीकाकरण अधिकारी बीएल कुमरे ने बताया कि पोलियो की खुराक देने का काम पहले ही चरण में लगभग 75 प्रतिशत हो चुका है। दो दिन तक कार्यकर्ता घर-घर दस्तक देकर खुराक देंगे। बताया कि खैरागढ़ क्षेत्र में 26560 बच्चों ने पोलियो की खुराक पी। छुईखदान में 23125 बच्चों को खुराक दी गई है। अन्य ब्लॉकों में भी बच्चों को खुराक दी गई है।

अभियान शुरू: स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला प्रमुख शामिल हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है।

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