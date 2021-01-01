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खेल:पी-फोर सद्‌भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में पुलिस इलेवन को खिताब, प्रेस इलेवन को दूसरे वर्ष किया पराजित

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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राजनांदगांव. विजेता टीम पुलिस इलेवन को दी गई ट्रॉफी। - Dainik Bhaskar
राजनांदगांव. विजेता टीम पुलिस इलेवन को दी गई ट्रॉफी।
  • पुलिस टीम के अब्दुल समीर मैन ऑफ द मैच, मनीष सिंह को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दिया गया

गत वर्ष की विजेता पुलिस प्रशासन ने घातक गेंदबाज बृजेश भदौरिया की हैट्रिक विकेट व पूर्व पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला की बल्लेबाजी व एसपी डी. श्रवण की कप्तानी के चलते पूर्व उप विजेता प्रेस क्लब को 21 रनों से पछाड़ते हुए एक बार फिर पी-4 द्वारा आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा बरकरार रखा।

प्रतियाेगिता का पुरस्कार वितरण प्रदेश के खनिज विकास निगम के चेयरमैन गिरीश देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक दलेश्वर साहू, महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा अध्यक्ष विवेक वासनिक, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा, धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य, कलेक्टर टीके वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, ननि सभापति हरिनारायण धकेता, सुदेश देशमुख, नरेश डाकलिया, जितेन्द्र मुदलियार, कमलजीत सिंह पिंटू, रूपेश दुबे एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजन का समापन एवं पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। भावेश बैद द्वारा प्रदत्त 3 चौके और छक्के का पुरस्कार बृजेश सिंह भदौरिया, ईश्वर साहू, किशोर जैन और योगेश शर्मा प्रेस क्लब को दिया गया।

एसपी ने 17 रनों का योगदान दिया, 12 ओवर में 80 रनों का दिया लक्ष्य

कमला कॉलेज मैदान में दूसरे वर्ष खेली गई पी-4 सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आज रोमांचक फाइनल मैच एक बार फिर पुलिस और प्रेस के मध्य खेला गया। दोनों ही टीमें शुरू से ही अपना रूख साफ करते हुए पूल ए से फाइनल में जगह बनाई थी। मैच में टॉस हालांकि प्रेस क्लब ने जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। पुलिस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्व एसपी जितेन्द्र शुक्ला के 17 रन और मनीष राजपूत के 12 रन की बदौलत 12 ओवर में 80 रन का लक्ष्य रखा था।

प्रेस क्लब की ओर से संदीप साहू ने 2, नकुल और गोविंद ने एक-एक विकेट लिया। 81 रन का लक्ष्य लेकर मैदान में प्रेस क्लब की ओपनर बल्लेबाज सत्यम शर्मा और नकुल सिन्हा उतरे। दोनों ने प्रारंभ में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रन रेट को टीम के फेवर में बनाए रखा था, लेकिन पिछले क्रम के बल्लेबाजों में केवल योगेश शर्मा ही 16 रन का योगदान दे पाए।

बाकी खिलाड़ी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जिससे पुलिस को मैच में बढ़त मिली, आखिरी ओवरों में गेंदबाज बृजेश भदौरिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लेकर पासा पलटा। मनीष राजपूत के दो विकेट, अब्दुल समीर के एक, अश्वनी यदु के एक विकेट की बदौलत प्रेस क्लब महज 59 रन पर ही सिमट गई और पुलिस ने 21 रन से जीतकर खिताब पर कब्जा कर लिया।

अब्दुल समीर बने मैन ऑफ द मैच

इसके पूर्व खेले गए महिला क्रिकेट में नागरिक इलेवन ने पुलिस महिला टीम को एक अन्य मैच में प्रशासन इलेवन को डॉ. रेखा मेश्राम की कप्तानी में पराजित करते हुए मैच अपने पक्ष में करते हुए महिला क्रिकेट की विजेता बनी। प्रशासन इलेवन उप विजेता रही। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पुलिस इलेवन के मनीष सिंह राजपूत को, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नागरिक इलेवन के ईश्वर सिन्हा को, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मनीष सिंह राजपूत, पुलिस एवं मैन ऑफ द सीरिज पुलिस टीम के अब्दुल समीर को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अनुशासन का पुरस्कार न्यायालय इलेवन को दिया गया। चौके व छक्के के लिए भी पुरस्कार दिए गए।

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