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विरोध:प्राचार्य को हटाने स्कूल के गेट में लगाया ताला, समझाइश पर माने

राजनांदगांव2 दिन पहले
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  • डीईओ ने धामनसरा स्कूल के प्राचार्य को अस्थायी रूप से सुरगी स्कूल में भेजा

धामनसरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य एनके साहू के व्यवहार से खफा वहां के ग्रामीणों ने प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के गेट में ताला जड़ दिया था। तीन दिन से स्कूल के गेट में ताला लटकता रहा। ग्रामीणों के रोष को देखते हुए डीईओ एचआर सोम ने प्राचार्य को हटाकर सुरगी स्कूल में भेज दिया है पर आदेश की कॉपी देखने के बाद भी ग्रामीण नहीं मान रहे थे। बीआरसी केडी साहू ने संशोधित आदेश की कॉपी ग्रामीणों को दिखाई तब जाकर वे माने और स्कूल को ताला खुलवाया गया। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी करा दी गई थी। क्षेत्र के पूर्व जनपद सदस्य योगेन्द्र दास वैष्णव ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर डीईओ ने जांच कराई थी। कमेटी ने जांच में पाया था कि प्राचार्य का एसएमडी के सदस्यों के साथ समन्वय नहीं है। शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। बताया गया कि एसएमडी की बैठक में प्राचार्य शामिल ही नहीं हाेते थे। आय-व्यय की जानकारी तक नहीं दी जाती थी।

कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा था
जांच के दौरान मामले में प्रशासनिक क्षमता की कमी भी पाई गई। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा था। बताया कि ग्रामीणों की ओर से विरोध स्वरूप स्कूल के गेट में ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया गया था। ग्रामीणों ने चार दिन पहले अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर धरना में बैठ गए थे। ग्रामीणों का कहना था कि प्राचार्य का व्यवहार ठीक नहीं होने की वजह से स्कूल में दूसरे शिक्षक भी परेशान रहते हैं। इसके चलते शिक्षकीय कार्य प्रभावित होता है। ग्रामीण प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

तालाबंदी से नाम जोड़ने का काम हुआ प्रभावित
तीन दिन से स्कूल में ताला जड़े होने की वजह से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य प्रभावित हुआ। यहां दो पोलिंग बूथ के लिए नाम जोड़ने और हटाने काम चल रहा था पर तालाबंदी के चलते यह कार्य भी बंद हो गया था। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई की मांग करते हुए पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि मांग पूरी नहीं होगी तो स्कूल में ताला जड़ देंगे।

फिलहाल वरिष्ठ व्याख्याता प्राचार्य के प्रभार में रहेंगे
डीईओ के आदेश पर पहुंचे बीआरसी साहू ने ग्रामीणों को प्राचार्य को हटाने संबंधित आदेश की कॉपी दिखाई। ग्रामीण नहीं माने। संशोधित आदेश जारी करने के बाद बीआरसी फिर से गांव पहुंचे, कॉपी दिखाने के बाद स्कूल के गेट का ताला खुलवाया। प्राचार्य को अस्थायी रूप से सुरगी स्कूल भेजा गया है। वरिष्ठ व्याख्याता प्राचार्य के प्रभार में रहेंगे।

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