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बैठक:पाैधरोपण में गड़बड़ी, पेड़ों की अवैध कटाई सहित अन्य मुद्दे उठाए, जांच की मांग भी रखी

गंडईएक दिन पहले
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  • जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुईं जनपद अध्यक्ष

जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक सांसद संतोष पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में छुईखदान जनपद अध्यक्ष नीना विनोद ताम्रकार ने केंद्र सरकार के योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे योजनाओं की समीक्षा में शामिल हुईं। ताम्रकार ने चना की बीमा राशि अतिशीघ्र दिलाने की मांग की। बैंकों द्वारा प्रीमियम राशि प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी में राशि न भेजे जाने की बात को उठाया। पैलीमेटा क्षेत्र के किसानों के लिए पैलीमेटा में ही लेनदेन की व्यवस्था किए जाने की मांग की। मनरेगा के अंतर्गत वनविभाग के पौधरोपण कार्य किया जा रहा है वह गुणवत्ताहीन कार्य की जांच कमेटी बनाकर करने की मांग की। सेतवा, मुंडाटोला बीट में वनविभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत कर अवैध कटाई की जा रही है जिस खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार से विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन में सर्वे सूची 2000 एवं 2011 दर्ज नाम को ही हटाकर पात्रता को तुरंत पेंशन राशि देेने की बात कही। स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनदीप समितियों में पांच लाख एवं 1.75 से बढ़ा कर 10 लाख एवं पांच लाख करने की मांग की। प्रधानमंत्री सड़क योजना, सिंचाई योजना में विस्तार, लोक निर्माण विभाग से प्रधानमंत्री आवास योजना की संख्या बढ़ाने की मांग एवं तय समय सीमा में संपूर्ण कार्य पूर्ण किए जाने की बात कही।

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