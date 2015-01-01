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राहत:16 हजार 796 निवेशकों के खाते में 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रुपए किया ट्रांसफर

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • सीएम ने चिटफंड निवेशकों को दिलाई राशि

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के छत्तीसगढ़, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा एवं महाराष्ट्र के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार 528 रुपए की राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों के वर्षों की मेहनत की जमा पूंजी चिटफंड कंपनी लेकर भाग गए। किसानों ने जमीन बेचकर अपना पैसा लगाया था और बहुत से अधिकारी-कर्मचारी भी रिटायर होने के बाद मिलने वाला फंड इसमें लगाया था। इसका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ा। राजनांदगांव में यह पहला केस है, जिसमें संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। धनतेरस के अवसर पर यह राशि मिलने पर निवेशकों के चेहरे पर प्रसन्नता है, यह बड़ी बात है। लेकिन खुशी तब होगी जब इन्हें पूरी राशि वापस मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी चिटफंड कंपनी के बचकर रहना चाहिए, जो लोगों को झांसे में लेकर संपत्ति ले जाते है। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा अध्यक्ष विवेक वासनिक, संभागायुक्त टीसी महावर, पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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