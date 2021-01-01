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शिक्षा:बगैर प्रयोगशाला गए प्रायोगिक परीक्षा देंगे छात्र

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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  • 10 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी प्रायोगिक परीक्षा, स्कूल के शिक्षक ही निभाएंगे परीक्षक की जिम्मेदारी

दसवीं-बाहरवीं की प्रयोगिक परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। खास बात यह है कि इस बार बगैर प्रयोगशाला में प्रयोग किए परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा देंगे। वहीं पहली बार प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए दूसरे स्कूलों से बाह्य परीक्षक नहीं आएंगे। प्रायोगिक परीक्षा लेने की जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों को ही दी जाएगी। इस बार परीक्षक परीक्षार्थियों के आंकलन के आधार पर अंक देंगे। कुल मिलाकर स्कूलों में होने वाली बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा इस बार महज औपचारिकता ही साबित होगी। कोरोना के चलते स्कूलों का संचालन नहीं हो सका है। इसकी वजह से कोर्स में भी 30 से 40 फीसदी तक की कटौती कर दी गई है। पूरे सार पढ़ाई ऑनलाइन ही रही। अब परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा रही है। इससे परीक्षार्थियों के सामने भी समस्या बढ़ी हुई है। प्रायोगिक परीक्षा 10 फरवरी से शुरु होकर 10 मार्च तक चलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक दिन में तीन बैच में एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा लेने कहा गया है। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक रही तो एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक से अन्य दिनों में भी पूरी की जा सकेगी।

पुरानी उत्तरपुस्तिकाओं में ही होगी प्रायोगिक परीक्षा
डीईओ के माध्यम से जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा पुरानी उत्तरपुस्तिकाओं में ही होगी। अगर स्कूलों में उत्तरपुस्तिका में कम पड़ी तो स्कूल प्रबंधनों को स्थानीय स्तर पर ही इसकी व्यवस्था करनी होगी। शिक्षकों को कोर्स में हुई कटौती को देखते हुए प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने और सालभर बंद रही कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अंक जारी करने की बात कही गई है।

15 अप्रैल से दसवीं और 3 मई से बारहवीं की परीक्षा
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं बारहवीं की परीक्षा के लिए तिथि और समय सारिणी भी जारी कर दी है। 15 अप्रैल से दसवी की परीक्षा शुरू होगी, वहीं 3 मई से बारहवीं की परीक्षा होगी। कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इस साल दोनों कक्षाओं की परीक्षा की तिथि में ऐसी दूरी रखी गई है। अगर इस बीच कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा तो इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।

स्कूल बंद, ग्रामीण अंचल के परीक्षार्थी अधिक परेशान
स्कूल बंद होने का सबसे ज्यादा खामियाजा ग्रामीण अंचल के परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे साल स्कूल में कक्षाएं नहीं लगी। शहर के बच्चों को तो ट्यूशन का सहारा मिल गया। लेकिन ग्रामीण अंचल में गणित और विज्ञान जैसे विषय की पढ़ाई के लिए मदद नहीं मिल पाई। हालांकि इस बार कोर्स में 40 फीसदी तक कटौती की गई है। बाजवूद इसके ग्रामीण अंचल के बच्चों को स्वाध्याय पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।

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