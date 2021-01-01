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धर्म:तेरापंथ धर्मसंघ साध्वी ने की गुरु की सेवा, साध्वी प्रमुख के साथ नगर भ्रमण करने निकलीं

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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तेरापंथ धर्मसंघ की साध्वी प्रमुख कनक प्रभा का रविवार को नगर आगमन हुआ। इनके साथ 52 साध्वीवृंद भी शामिल थीं। साध्वी प्रमुखा के शहर पहुंचने के पहले कुछ साध्वी नगर प्रवेश द्वार गुरुनानक चौक पहुंच चुकी थीं। इसी दौरान इन साध्वियों में से दो-तीन साध्वी गुरुद्वारा साहेब पहुंचकर गुरु की सेवा की। इसके बाद सभी साध्वी प्रमुख के साथ नगर भ्रमण करने निकल गई।

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