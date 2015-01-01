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राहत:सहारा के जमाकर्ताओं को दिसंबर में होगा भुगतान

राजनांदगांव2 घंटे पहले
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  • पत्र लिखकर बताएंगे तारीख, राशि की वापसी के लिए चक्कर काट रहे लोगों को मिलेगी राहत

दो-तीन वर्ष से जमा राशि की वापसी के लिए चक्कर काट रहे सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। चार दिनों के इंतजार के बाद शनिवार को सीएसपी एमएस चंद्रा ने सहारा के अफसरों को जमाकर्ताओं व अभिकर्ताओं के साथ बैठाकर शिकायतों के समाधान करने का रास्ता निकाला। उन्होंने दो टूक कहा कि जिनका-जिनका भुगतान बाकी है, सबकी सूची बनाई जाए व 30 नवंबर के बाद हर एक खातेदार को पत्र भेजकर भुगतान की तिथि बताई जाए।

इतना ही नहीं उसके पहले 20 नवंबर तक सहारा के स्टेट हेड स्तर के अधिकारियों के साथ अभिकर्ताओं की अलग से बैठक कराई जाए। इसके बाद जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की वापसी का रास्ता साफ होता दिखने लगा है। हजारों लोगों के अरबों रुपए फंसे हैं, चिंता यह है कि खाते परिपक्व होने के बाद भी लोगों को भुगतान नहीं किया जा रहा है।

बरगलाने की कोशिश, भाजपा नेत्री को फटकार

शनिवार को दोपहर में सीएसपी कार्यालय में सादगी के साथ सहारा के अधिकारियों, अभिकर्ताओं व सीएसपी के बीच बैठक पर समस्या के समाधान पर चर्चा चल ही रही थी कि सहारा से जुड़ी सीनियर एजेंट व भाजपा नेत्री वहां पहुंच गई। अभिकर्ताओं के खिलाफ बोलकर पुलिस को गुमराह ही नहीं बल्कि बरगलाने की भी कोशिश करने लगी।

सीएसपी चंद्रा ने इस पर उन्हें समझाइश दी। इतना ही नहीं सहारा के मैनेजर विलास बिजवे को भी उन्होंने चेतावनी वाले लहजे में कहा कि जिनकी राशि जमा है व खाते परिपक्व हो चुके हैं, सभी को बारी-बारी से भुगतान करें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लगातार बैठक व धरना प्रदर्शन के बीच जमा रकम की वापसी के लिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तक भी गुहार लगा चुके हैं।

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