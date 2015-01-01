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दीप पर्व का उत्साह:फाइनेंस स्कीम से धनतेरस पर टूटा बाजार का सन्नाटा, दो मुहूर्त इसलिए आज भी रहेगी रौनक

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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  • गुरुवार को सुबह से ही बाजार में नजर आई रौनक, देर रात तक रही भीड़

धनतेरस पर शहर का बाजार जमकर चकमा। सुबह से ही बाजार में भीड़ पहुंचने लगी थी, हर सेक्टर में खरीदारों की भीड़ देर रात तक पहुंचती रही। धनतेरस के महामुहूर्त में व्यापारियों ने उम्मीद के मुताबिक बिक्री की। शुक्रवार को भी धनतेरस का मुहूर्त रहने वाला है, ऐसे में बाजार शुक्रवार को भी गुलजार रहने की पूरी संभावना है। सबसे अधिक खरीदारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुई। अकेले धनतेरस के मुहूर्त में ही शहर में 800 से अधिक दुपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज गई, इसमें ज्यादातर वाहनों की बुकिंग पहले ही कर ली गई थी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार भी बीते साल की तरह गुलजार रहा। इसकी बड़ी वजह ईजी फाइनेंस स्कीम रही। दुपहिया वाहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आयटमों की खरीददारी के लिए अलग-अलग कंपनियों द्वारा इस बार ईजी फाइनेंस की सुविधा लांच की गई थी, यही वजह है कि त्योहार में हर वर्ग के लोगों की पहुंच उनकी उम्मीद के सामानों तक रही। वहीं सराफा बाजार में भी रौनक लौटी।

कर्मचारियों के वेतन और किसानों के बोनस का असर
धनतेरस के बाजार में सरकारी कर्मचारियों को मिले वेतन -बोनस और किसानों को जारी की गई न्याय योजना की राशि का भी असर देखने को मिला। वहीं अगले दिन भी इन्ही अधिकारी कर्मचारियों और किसानों के दम पर बाजार गुलजार रहने वाला है। जिले में कुल 22 हजार शासकीय व स्थायी कर्मचारी दफ्तरों में कार्यरत है। जिन्हें वेतन का भुगतान कर दिया गया है, वहीं डिमांड के मुताबिक अधिकतम एडवांस की राशि भी प्रदान की गई। इसी तरह जिले के 1 लाख 65 हजार किसानों को 178 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें लगभग 90 करोड़ का आहरण किसानों ने कर लिया है। आगामी दिनों में ग्राहकी बढ़ेगी।

कारोबार रहा बेहतर, जानिए किस सेगमेंट में क्या खास
सराफा : बाजार में लाइटवेट सोने के आभूषणों की नई रेंज के बाद सोने हर वर्ग की पहुंच बन गया है। वहीं चांदी मे जेवराें में नए डिजाइन के चलते ग्राहकों की रुचि चांदी में बढ़ती दिखी। सराफा व्यापारियों के मुताबिक इस बार बाजार में कोरोना संकट के काल के बाद भी बेहतर खरीदी दर्ज हुई है। इससे उन्हें राहत मिली है।
इलेट्राॅनिक्स : आसान किस्तों में मिल रही फाइनेंस की सुविधा के चलते बाजार ने पहले ही ग्राहकों को खिंचना शुरु कर दिया है। हर वर्ग को अपनी पसंद की चीजें खरीदने की आसानी फाइनेंस स्कीमों से हुई है। इसके चलते इस बार धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार बीते साल के बराबर ही रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर कोरोना का खास असर नहीं दिखा।
कपड़ा : त्योहार को लेकर कपड़ा बाजार में पहले ही भीड़ उमड़ पड़ी है। इस साल रेडिमेड में भी कई तरह के ऑफर्स कस्टमर को दिए जा रहे है। जिससे बाजार बेहतर साबित हो रहा है। धनतेरस की तुलना में कपड़ा बाजार को शुक्रवार और शनिवार के दिन बेहतर होने की उम्मीद व्यापारी जता रहे हैं।
बर्तन : धनतेरस में आभूषण के बाद अधिक खरीदारी बर्तनों की होती है। इसका असर भी धनतेरस के बाजार में गुरुवार को देखने को मिला। इस महामुहूर्त में लोगों ने बर्तनों की भी जमकर खरीदारी की है। व्यापारियों का अनुमान है कि बर्तनों की खरीदी भी इस बार बीते साल की तरह ही रही है। शुक्रवार को भी धनतेरस का मुहूर्त होने से कारोबार बेहतर रहेगा।

हर सेक्टर रहा गुलजार: कोरोना संकट काल में धनतेरस के बाजार को लेकर व्यापारियों में संशय की स्थिति थी। लेकिन इसके विपरीत सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ पहुंचने लगी। शहर के अलावा जिले के अन्य हिस्सों से भी खरीददारी के लिए लोग शहर पहुंचे।

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