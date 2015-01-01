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कार्रवाई:सवा दो लाख की शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

राजनांदगांवएक घंटा पहले
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बोरतलाव पुलिस की टीम ने शराब तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लाख 27 हजार रुपए कीमत की 35 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। बोरतलाव टीआई ने बताया कि उन्हें बुधवार की रात करीब 8 बजे महाराष्ट्र की दिशा से शराब तस्करी की सूचना मिली। इसके बाद बोरतलाव - छिन्दीजोब चौक के पास चेक पाइंट लगाया गया। जहां कार क्रमांक सीजी 08 एजे 1023 को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान कार के भीतर से 35 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं कार में मौजूद डोंगरगढ़ निवासी करण ठाकुर (22) व भोज महोबिया (28) को हिरासत में लिया गया।

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