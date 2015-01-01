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कार्रवाई:महाराष्ट्र के डीलर से ली नशीली गोलियां, बेचने ग्राहक ढूंढ रहे दो युवक गिरफ्तार

चिचोला/सड़क चिरचारी2 घंटे पहले
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राजनांदगांव. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

चिचोला पुलिस की टीम ने पाटेकोहरा बैरियर से दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित नशीली गोलियों की खेप बरामद की गई है। आरोपी दुर्ग-भिलाई में इन गोलियों को खपाने की तैयारी में थे। दोनों को गोलियों की सप्लाई महाराष्ट्र के एक डीलर ने की है, जिसकी जानकारी भी पुलिस की टीम जुटा रही है। चिचोला प्रभारी अजयकांत तिवारी ने बताया कि उन्हें पाटेकोहरा बैरियर के पास प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेचने ग्राहक ढूंढ रहे युवकों की जानकारी मिली।

इसके बाद तत्काल टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों युवकों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने अपना नाम दल्ली राजहरा निवासी पृथ्वी नेपाली (22) व नेवई दुर्ग निवासी ठाकुर राम यादव (21) बताया। पुलिस ने आरोपियों के मोपेड की डिक्की से करीब 20 हजार रुपए कीमत की 4 हजार नग गोली बरामद की है। पुलिस ने बताया कि उक्त गोलियां प्रतिबंधित हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

महराष्ट्र के डीलर का मिला कनेक्शन: आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें गोलियों की सप्लाई महाराष्ट्र के एक डीलर ने दी है। जो पूरे इलाके में नशीली गोलियां सप्लाई करने का काम करता है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नशीली दवा की खेप दुर्ग और भिलाई में खपाने के लिए खरीद थी। लेकिन उन्हें चिचोला में ही ग्राहक मिलने की उम्मीद थी, जिसके चलते वे आसपास में ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने प्रतिबंधित गोलियों की इतनी बड़ी खेप सप्लाई करने वाले आरोपी की पतासाजी भी शुरू कर दी है।

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