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वसूली:जलकर वसूलने निगम बहा रहा पसीना, वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 8 करोड़ 75 लाख, वसूली 2 करोड़ 22 लाख

राजनांदगांव3 घंटे पहले
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शहर में पानी के लिए हंगामा आम बात है। टैंकर लेट हो या नल की टाइमिंग में कटौती विरोध तत्काल दर्ज हो जाता है। पानी पर राजनीति भी निगम में आम बात रही है। लोग इसी पानी का कर्ज चुकाने में अब पीछे हट रहे हैं, जिसकी वसूली में निगम के पसीने छूटने लगे हैं।

दरअसल दो वित्तीय वर्ष मिलाकर निगम में जलकर का 8 करोड़ 75 लाख रुपए बकाया है। लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद इसके एवज में अब तक केवल 2 करोड़ 22 लाख रुपए की अदायगी ही हो सकी है। कोरोना काल में तो निगम ने किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन स्थिति सुधरने के बाद टैक्स वसूली के लिए निगम जमकर पसीना बहा रही है।

शहर के लगभग सभी वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके उम्मीद के मुताबिक लोग जलकर की राशि जमा करने सामने नहीं आ रहे है। इसी बीच निगम प्रशासन ने करीब 20 लोगों के नल कनेक्शन भी काट दिए हैं। गंभीर बात यह है कि जलकर के बड़े बकायादारों को बार-बार नोटिस भी दिया जा चुका है। आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि लोगों से बकाया कर जमा करने की अपील की जा रही है, अनदेखी की तो सख्ती करेंगे।

दूसरे टैक्स का भी यही हाल, नोटिस ही दे रहे हैं

निगम में जलकर के अलावा संपत्तिकर और दुकान किराए सहित दूसरे टैक्सों की वसूली का भी यही हाल है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल टैक्स वसूली का लक्ष्य 20 करोड़ है, इसमें 9 करोड़ रुपए बीते वित्तीय वर्ष का बकाया है। लेकिन इसके विरुद्ध अब तक केवल 8 करोड़ की वसूली ही हो पाई है। जो महज 40 फीसदी ही है। इसमें भी दिसंबर तक टैक्स जमा करने वालों के लिए 4 फीसदी तक छूट की स्कीम दी गई। दिसंबर में ही टैक्स रिकॉर्ड स्तर पर जमा हो सका।

150 दुकानदारों को भी नोटिस, मांगी मोहलत

जलकर व संपत्तिकर के अलावा दुकान किराया भी लंबे समय से पेडिंग हैं। कई दुकानदारों ने पुराना किराया जमा नहीं किया है। इसके चलते निगम की ओर से शहर के 150 दुकानदारों को किराया जमा करने का नोटिस भी दिया गया है। इसमें 60 दुकानदारों ने निर्धारित अवधि में किराया जमा कर दिया, जबकि शेष को दो किस्त में जमा करने की छूट दी गई है। अफसरों ने बताया कि अगर फरवरी तक किराया जमा नहीं किया गया, तो दुकानों में तालाबंदी की जाएगी।

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