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हादसा:सीमेंट शीट के टूटने से 35 फीट से गिरा मजदूर, मौत, सोमनी के कमल साल्वेंट में हादसा

राजनांदगांव/टेड़ेसरा3 घंटे पहले
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  • परिजन को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का दिया आश्वासन

सोमनी इलाके में स्थित कमल साल्वेंट फैक्ट्री में 35 फीट की ऊंचाई से गिरकर 20 साल के मजदूर की मौत हो गई। घटना 30 जनवरी की शाम करीब 6 बजे की है। हादसे के बाद प्रबंधन ने मजदूर के परिजन को 8 लाख रुपए का मुआवजा और 25 हजार रुपए अंतिम संस्कार के लिए देने का आश्वासन दिया है।

जानकारी के मुताबिक बालोद के माहुद का निवासी 20 वर्षीय कुबेर साहू बीते दो साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था, कुबेर के पिता भी लंबे समय से यहीं कार्यरत हैं। शनिवार की शाम करीब 6 बजे कुबेर सीमेंट शीट के सहारे 35 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर बॉयलर सेक्शन में काम कर रहा था, तभी अचानक सीमेंट की सीट टूट गई और कुबेर से सीधे जमीन पर आ गिरा।

कुबेर को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुबेर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। फैक्ट्री प्रबंधन कुबेर के पिता को आगे दोहरा वेतन देने का भी आश्वासन दिया है। इधर रविवार को भी देर शाम तक सोमनी पुलिस की टीम मामले की जांच के लिए नहीं पहुंची थी।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठे सवाल

जानकारी के मुताबिक हादसे में मृतक कुबेर के परिजन को फैक्ट्री संचालक ने 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा 25 हजार रुपए तत्काल अंतिम संस्कार के लिए भी दिया गया है। हालांकि घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर हादसे में मजदूर की मौत के बाद रविवार को पूरे दिन दूसरे मजदूरों में भी शोक की स्थिति रही। घटना के बाद से वहां मातम छाया है।

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